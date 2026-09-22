Datos Clave El partido: U de Chile sufriría la reprogramación de su duelo de la fecha 27 del Campeonato Nacional. El motivo: El cierre de la Teletón haría inviable la realización del compromiso, obligando a modificar sus condiciones iniciales. El antecedente: Este sería el segundo duelo reprogramado de los azules tras la modificación de su cruce ante Ñublense por los conciertos de BTS.

La programación vuelve a complicar a Universidad de Chile. En medio de su lucha por el Chile 2 para clasificar a la próxima Copa Libertadores, los azules deberán enfrentar un nuevo cambio logístico que cambia sus planes para la recta final de la temporada.

Hace algunos días la ANFP confirmó la modificación del duelo frente a Ñublense, el cual cambió de fecha y estadio producto de los conciertos de BTS. Sin embargo, ahora es otro partido del Campeonato Nacional que tendrá el mismo desenlace para la U.

Partido entre U de Chile y Cobresal será reprogramado

Según la información entregada por La Magia Azul, el compromiso entre el Romántico Viajero y Cobresal correspondiente a la fecha 27 del torneo sufrirá un cambio de programación debido a la Teletón.

El partido entre los estudiantiles y los mineros está agendado para el domingo 8 de noviembre en el Estadio Nacional, mientras que la Teletón está prevista para el viernes 6 y sábado 7 del mismo mes.

La cruzada solidaria tendrá su cierre televisivo en el principal recinto deportivo del país, lo que hace inviable la realización del encuentro entre Universidad de Chile y Cobresal.

¿Qué pasará con el U de Chile vs Cobresal?

De acuerdo a la citada fuente, la ANFP y Azul Azul ya trabajan en encontrar soluciones a este problema. La opción prioritaria sería reprogramar el partido para que se lleve a cabo a mitad de semana.

El otro aspecto que se deberá resolver tiene que ver con la sede. La Universidad de Chile tendrá que decidir si mantener la localía en el Estadio Nacional o si finalmente recurrirá al Estadio Santa Laura para recibir a Cobresal.

Este sería el segundo cambio de programación que sufriría la U luego que la ANFP modificara el día y el estadio para su cruce frente a Ñublense por la fecha 24 del Campeonato Nacional a raíz de los conciertos de BTS. El partido que inicialmente estaba programado para el 9 de octubre en Ñuñoa, finalmente se jugará el lunes 12 en el recinto de Plaza Chacabuco.

Esta situación es un golpe importante para el equipo que dirige Fernando Gago, considerando que ambos partidos serán claves en su objetivo de conseguir el Chile 2.