Datos Clave La idea: Aldo Marín, director de Azul Azul, aseguró que buscaban pedir a Conmebol una reducción del castigo. El freno: Una nueva versión sostiene que no existe una gestión formal mientras siga activa la apelación ante el TAS. Lo pendiente: Universidad de Chile todavía debe cumplir cuatro partidos como local sin público por la sanción derivada de los incidentes ante Independiente en 2025.

Universidad de Chile volvió a quedar en medio de un ruido interno por el duro castigo que arrastra desde los graves incidentes ante Independiente en la Copa Sudamericana 2025.

Según consignó Redgol, las recientes declaraciones del director Aldo Marín abrieron una nueva discusión dentro de Azul Azul: mientras él aseguró que existía la intención de pedir un “perdonazo” a Conmebol, otra versión desde el entorno de la concesionaria sostiene que esa vía no estaría siendo impulsada mientras la apelación ante el TAS siga vigente.

¿La U pidió un perdonazo a Conmebol por el castigo ante Independiente?

Hasta el momento, no existe confirmación de una gestión formal e institucional de Universidad de Chile ante Conmebol para reducir la sanción.

El origen de la polémica estuvo en las palabras del propio Aldo Marín, quien en conversación con La Hora de King Kong aseguró que existía la intención de avanzar en esa dirección pensando en el centenario del club.

“Sí, lo estamos haciendo, pensando en los 100 años del club y que estaremos en una copa internacional. Vamos a solicitar que nos perdonen este castigo, que me parece injusto que nos castiguen como local por lo que pasó en Argentina siendo visitas”, indicó el directivo.

La declaración instaló rápidamente la idea de que Azul Azul preparaba una arremetida en Paraguay. Sin embargo, en el programa Con Camiseta se explicó que la iniciativa sería más bien una propuesta personal y no una acción institucional: “Acá finalmente lo que se entendió es la aventura de un director de querer ir hasta a Paraguay y bajar esta resolución”.

¿Por qué la apelación al TAS complica un pedido de la U a Conmebol?

El punto central del conflicto radica en que Universidad de Chile todavía mantiene activa una apelación ante el TAS contra la sanción impuesta por Conmebol. Esa es precisamente la razón que haría incompatible intentar paralelamente una gestión política o administrativa para conseguir una rebaja.

La explicación técnica entregada en el citado espacio fue directa: “Hay que tener toda la información en la mesa. Si tú tienes todavía este castigo que levantaste al TAS, o sea, por un tema judicial, no puedes ir a la Corte Suprema y además ir a la Corte de Apelaciones. Jurídicamente es imposible, desde el punto de vista técnico es imposible, termina siendo una aventura o una idea de un director”.

El ejemplo apunta a que la U ya eligió una vía formal para cuestionar el castigo. Mientras esa instancia siga abierta, no sería coherente intentar conseguir simultáneamente una rebaja mediante otra gestión.

¿Cuántos partidos sin público le quedan a la U por el castigo de Conmebol?

Universidad de Chile fue sancionada con siete partidos como local y siete como visitante en competiciones Conmebol, de los cuales todavía le quedan cuatro encuentros de local sin público por cumplir. Ese remanente explica por qué el tema adquiere especial relevancia pensando en los 100 años del club en 2027.

Sin embargo, desde el entorno azul también desmarcaron a Mauricio Etcheverry de esta supuesta gestión ante Conmebol, revelando que la postura interna está lejos de ser uniforme.

“Hablé con gente cercana a Etcheverry que dice ‘no sigo esa línea’. Lo que entiendo dentro del mundo azul, es que Etcheverry se cagó de la risa”, señalaron en el programa, reafirmando que por ahora, la única vía activa de la U es esperar la resolución definitiva del TAS.