Datos Clave La preocupación: Charles Aránguiz quedó al margen del último partido de la U de Chile tras sufrir un golpe en un entrenamiento. El giro: Según La Magia Azul, el Príncipe se ha recuperado más rápido de lo proyectado y podría estar ante Everton en la Copa Chile. El partido: El Romántico Viajero visitará a los viñamarinos este jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas.

Universidad de Chile continúa preparándose para su llave de octavos de final de la Copa Chile ante Everton de Viña del Mar. Los azules volvieron a las prácticas el pasado 18 de septiembre con una gran interrogante: Charles Aránguiz.

El Príncipe quedó al margen del último partido de los universitarios producto de un golpe en una de las prácticas, sin embargo, siguió entrenando pese a los días de descanso que tuvo el plantel. En ese contexto, el capitán de la U estaría listo para volver a las convocatorias y ser una alternativa frente a los ruleteros.

¿Jugará Charles Aránguiz ante Everton?

Pese a la preocupación inicial la principal figura de Universidad de Chile habría evolucionado bien e incluso podría perfilarse como titular para el cruce ante los viñamarinos en el Estadio Sausalito.

De acuerdo a la información entregada por La Magia Azul, el experimentado mediocampista ha tenido una recuperación más rápida de lo proyectado y ya suma dos prácticas consecutivas trabajando a la par del plantel.

Según lo consignado por el citado medio, Aránguiz se encuentra en condiciones físicas y futbolísticas para ser considerado por Fernando Gago. Ahora será el DT de los laicos quien tendrá la última palabra, aunque todo indica que al menos será una opción ante Everton.

¿Cuántas bajas tiene la U de Chile contra Everton?

La recuperación de Charles Aránguiz supone un dolor de cabeza menos para Universidad de Chile, que tiene tres bajas confirmadas para enfrentar a Everton de Viña del Mar por la Copa Chile.

Las ausencias de la U son Marcelo Morales, Agustín Arce y Bianneider Tamayo. Los dos primeros fueron convocados por Nicolás Córdova para la gira amistosa de La Roja en Norteamérica, donde enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México.

Por su parte, el venezolano fue nominado por su selección para los compromisos amistosos frente a Japón, Corea del Sur y Jordania.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile juega este jueves 24 de septiembre a partir de las 20:30 horas frente a Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito por los octavos de final de ida de la Copa Chile 2026.