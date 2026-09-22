Datos Clave Desafío inmediato: La U enfrentará a Everton este jueves por la ida de los octavos de final de Copa Chile. Mensaje de Reinhart: El volante remarcó que el objetivo es competir al máximo y buscar el triunfo en cada partido. Competencia interna: El mediocampista destacó la lucha por un lugar y el trabajo colectivo dentro del plantel.

Universidad de Chile volverá a la competencia este jueves 24 de septiembre, cuando visite a Everton en el estadio Sausalito por la ida de los octavos de final de Copa Chile. En la previa del compromiso, Tobías Reinhart puso el foco en una idea que atraviesa el discurso del plantel: la exigencia que implica defender la camiseta azul.

“Tuvimos una linda semana, con ganas ya de arrancar de vuelta. Tuvimos el descanso, pero estamos con muchas ganas de afrontar este desafío. Nos hemos metido más en la forma física, pero ahora ya preparando el próximo partido. Estamos con muchas expectativas y ganas de jugar ya”, explicó Reinhart.

¿Qué espera Reinhart de la U en Copa Chile?

La respuesta del volante fue clara respecto al objetivo con el que Universidad de Chile afrontará la llave frente a Everton. Para Reinhart, la exigencia no pasa solamente por avanzar de ronda, sino por asumir una obligación competitiva en cada encuentro que dispute el equipo.

“El objetivo es claro, queremos salir a ganar cada partido que nos toque, competir al máximo. Este club lo exige. Estamos enfocados, queremos salir a ganar esta llave, que es el primer pasito para este objetivo. Hay que salir a ganar al que sea”, sostuvo.

¿Cómo vive Reinhart la competencia en el mediocampo?

Más allá del partido ante Everton, Reinhart también se refirió a la competencia por un lugar dentro del equipo dirigido por Fernando Gago. “La competencia siempre se acepta, es sana, cada uno lucha por su lugar. Lo importante es que estamos todos trabajando para hacerle mejor a la U y que le vaya cada vez mejor. Juegue quien juegue, estamos todos preparados para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos”, afirmó.

La ida de los octavos de final de Copa Chile está programada para este jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas. La serie marcará el regreso competitivo de Universidad de Chile después del descanso por Fiestas Patrias y pondrá a prueba, desde el primer minuto, el mensaje que Reinhart resumió en una frase: “Este club lo exige”.