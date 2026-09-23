Datos Clave El riesgo: El megaevento benéfico amenazaba con desplazar a Universidad de Chile de su recinto histórico para la fecha 27 de la Liga de Primera. La solución: El club logró postergar el encuentro en 24 horas para dar tiempo al desarme de la infraestructura televisiva y evitar el traslado al Santa Laura. Lo que viene: El duelo definitivo ante el conjunto minero quedó programado para el lunes 9 de noviembre en Ñuñoa.

Universidad de Chile no quiere ceder ningún tipo de ventaja en la recta final de la temporada. Por lo mismo, la posibilidad real de tener que abandonar su histórico recinto para uno de los duelos claves del Campeonato Nacional encendió las alertas en el Centro Deportivo Azul.

Sin embargo, tras una serie de gestiones, el “Romántico Viajero” logró destrabar el conflicto de agenda que amenazaba su localía.

¿Por qué la U estaba en riesgo de perder el Estadio Nacional?

El problema logístico se originó por la programación de la fecha 27 de la Liga de Primera. Universidad de Chile debía recibir a Cobresal el domingo 8 de noviembre, apenas horas después del cierre de la Teletón 2026, agendado en Ñuñoa para el viernes 6 y sábado 7 del mismo mes.

La envergadura del evento benéfico requiere un montaje logístico gigante. Las horas de diferencia entre el cierre televisivo y el pitazo inicial del partido hacían prácticamente imposible desmontar la infraestructura a tiempo, lo que posicionó al estadio Santa Laura como la alternativa inmediata para recibir el encuentro.

¿Qué decisión tomó la U para no salir del Estadio Nacional?

Según información recabada por La Magia Azul, la solución fue un cambio estratégico de programación. Universidad de Chile finalmente no se moverá de Ñuñoa y recibirá a Cobresal el lunes 9 de noviembre.

Esta modificación de 24 horas entrega el margen exacto para que el recinto sea despejado y acondicionado correctamente. Con esta ratificación, la escuadra dirigida por Fernando Gago evita los inconvenientes de buscar una sede de emergencia y asegura un marco de público completo para empujar al equipo en la tabla.

La cargada agenda que aprieta al estadio de la U de Chile

El duelo ante el conjunto minero no es el único dolor de cabeza logístico para los azules. El Estadio Nacional enfrenta un semestre saturado de megaeventos que obligan a mover las piezas del fixture.

Antes del choque con Cobresal y la Teletón, el coliseo de Ñuñoa albergará los multitudinarios conciertos de Iron Maiden (31 de octubre y 1 de noviembre). A esto se suma que la U ya tuvo que modificar su encuentro ante Ñublense (reprogramado para el lunes 12 de octubre en el Santa Laura) debido a los recitales de la banda surcoreana BTS.

Mientras se reordena el calendario de la Liga de Primera, el enfoque deportivo inmediato de los universitarios está puesto en la Copa Chile, donde este jueves visitarán a Everton en Sausalito por la ida de los octavos de final.