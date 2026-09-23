Fernando Gago confirmó una de las principales novedades de Universidad de Chile para el duelo ante Everton: Charles Aránguiz estará entre los jugadores citados para la ida de los octavos de final de Copa Chile.

El técnico argentino entregó la buena noticia durante la conferencia previa al encuentro y, además, dejó abierta la competencia por varios puestos del equipo. “Charles estará en consideración y estará en la lista de concentrados”, dijo el técnico argentino.

La presencia de Aránguiz suma una alternativa importante para un partido que marcará el inicio de una serie de 180 minutos y que alarmó a los hinchas azules por las dudas sobre el estado físico del capitán azul. Dudas que finalmente fueron disipadas con la confirmación del DT.

¿Qué dijo Gago sobre Marcelo Díaz?

Gago destacó particularmente el rendimiento de Marcelo Díaz, quien le entregó una nueva alternativa para configurar la mitad de la cancha. Gago explicó que la competencia interna dependerá del rendimiento de cada futbolista y de las características que necesite para cada partido.

“Tengo varias alternativas para poder armar el equipo, varias alternativas de lo que creo que puede proponer el rival, y a partir de eso, jugadores con la característica para que nuestro juego se lleve a cabo. Obviamente que todos están en consideración para para hacer el equipo. El segundo tiempo de Marcelo (Díaz) el otro día fue muy bueno, muy bueno. Entonces, te da muchas más alternativas, te da más posibilidades de poder armar el equipo y es una complicación buena para el entrenador a ver quién está mejor para jugar”, complementó.

¿Qué pasa con Javier Altamirano?

El DT azul también fue consultado por Javier Altamirano, quien durante las últimas fechas ha perdido protagonismo en sus decisiones. El entrenador explicó que mantiene el trabajo con todos los futbolistas, aunque reconoció que los minutos pueden variar según el momento de cada jugador.

“Se trabaja con todos los futbolistas de tratar de mantenerlos en el mejor rendimiento. Después va a haber algunos que van a tener más minutos, otros que van a tener menos minutos. Se trata de mostrarle imágenes y hay momentos donde yo creo los futbolistas también pasan por momentos“, comenzó diciendo.

Finalmente agregó: “Hay momentos donde por ahí las cosas salen mejor, hay otros que no salen tanto, pero trabajamos para que todos los futbolistas, independientemente en este caso que nombraste a Javier, estén al máximo de sus posibilidades de tratar de jugar. Después está la decisión del entrenador si juegan o no juegan y eso va a ser siempre así, pero yo lo trato de llevar siempre al máximo de sus exigencias individuales para que después en lo colectivo sean buenos”, expresó.