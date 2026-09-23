Everton y Universidad de Chile se enfrentan este jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026, en un cruce de llave 4 que se define el domingo 27 en el Estadio Nacional. Ambos llegan con objetivos distintos pero igual de urgentes: los azules ven en este torneo su vitrina más concreta para levantar un título en la temporada, mientras que los viñamarinos persiguen el cupo internacional que entrega la copa.

El historial reciente refleja paridad absoluta: en los últimos cinco enfrentamientos hubo dos triunfos azules, uno ruletero y dos empates, incluido el 0-0 de abril en Sausalito. El último mano a mano por Copa Chile fue en las semifinales de la Fase Regional 2024, con victoria de la U por 1-0.

¿Dónde ver EN VIVO Everton vs U de Chile?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs U de Chile?

Fecha: Jueves 24 de septiembre

Jueves 24 de septiembre Hora: 20:30 horas

20:30 horas Estadio: Sausalito (Viña del Mar)

Sausalito (Viña del Mar) Vuelta: Domingo 27 de septiembre, Estadio Nacional

Árbitros de Everton vs U de Chile

Árbitro: Piero Maza

1er asistente: Eric Pizarro

2do asistente: Alan Sandoval

4to árbitro: Cristián Galaz

¿Cómo llegan Everton vs U de Chile?

Everton llega con el envión de una goleada en Chillán. El equipo de Walter Ribonetto venció 3-1 a Ñublense en el Nelson Oyarzún, con doblete de Alan Medina —incluido el 1-3 en el 90’+3— y un tanto de Josué Ovalle apenas dos minutos después de ingresar. El triunfo le devolvió la confianza tras la caída 0-1 ante Universidad Católica en Sausalito, en una racha donde también golearon 3-0 a Deportes Limache y 3-1 a Universidad de Concepción.

Universidad de Chile, en tanto, atraviesa su mejor momento. El elenco de Fernando Gago goleó 0-3 a Deportes La Serena en La Portada, con goles de Agustín Arce, Fabián Hormazábal e Igor Lichnovsky sobre la hora, y antes había remontado un 4-2 ante Coquimbo Unido en el Nacional. Los azules suman dos triunfos consecutivos y se mantienen en plena disputa por el Chile 2 en el Campeonato Nacional.

Formaciones de Everton vs U de Chile

Posible formación de Everton: José Ignacio González; Lucas Soto, Diego Oyarzún, Valentín Vidal, Nicolás Baeza; Joaquín Moya, Benjamín Berríos, Emiliano Ramos; Julián Alfaro, Nicolás Montiel y Alan Medina. DT: Walter Ribonetto.

Posible formación de U. de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández; Tobías Reinhart, Gonzalo Reyna, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas. DT: Fernando Gago.