Datos Clave Próximo desafío: La U enfrentará a Everton este jueves 24 y disputará la revancha el domingo 27 de septiembre. Nuevo receso: Tras esa llave, Universidad de Chile podría pasar más de 10 días sin disputar un partido oficial. Calendario de octubre: Si queda fuera de Copa Chile, el equipo de Fernando Gago volverá a jugar el 12 de octubre ante Ñublense.

Universidad de Chile volverá a enfrentar un extenso período sin fútbol nacional después de disputar su llave de octavos de final de Copa Chile ante Everton. Los azules jugarán este jueves 24 de septiembre en el estadio Sausalito y tendrán la revancha el domingo 27 en el Estadio Nacional, pero posteriormente deberán esperar varios días para volver a competir oficialmente.

La nueva programación conocida por el cuadro azul y dada a conocer por Emisora Bullanguera, modifica nuevamente su calendario y deja al plantel de Fernando Gago con una extensa ventana de entrenamientos. El escenario dependerá, además, de lo que ocurra frente a Everton: si la U avanza, tendrá Copa Chile en octubre; si queda eliminada, su siguiente partido será por el Campeonato Nacional, también en octubre.

¿Cuándo volverá a jugar la U?

La respuesta dependerá directamente del resultado de la llave contra Everton. Si la U consigue avanzar a los cuartos de final de Copa Chile, su siguiente compromiso está programado para el 7 de octubre en el norte del país.

El rival saldrá de la serie entre Iquique y Antofagasta, mientras que la revancha de esa eventual llave quedó fijada para el 21 de octubre en Santiago. De esta manera, una clasificación ante Everton mantendría a los azules compitiendo durante octubre, aunque igualmente con varios días entre un partido y otro.

¿Qué pasa si la U queda eliminada?

En caso de que Everton elimine a Universidad de Chile, el equipo de Fernando Gago no tendrá partidos de Copa Chile durante octubre. En ese escenario, los azules recién volverían a competir el 12 de octubre.

Ese día, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026, el cuadro laico recibirá a Ñublense en el estadio Santa Laura. El intervalo entre la revancha ante Everton y ese compromiso significaría nuevamente una extensa pausa competitiva para el cuadro universitario.

Para Gago, el calendario abriría entonces un período prolongado de trabajo con el plantel antes de afrontar la parte decisiva de la temporada. La U tendrá como uno de sus principales objetivos asegurar su clasificación a la Copa Libertadores, por lo que cada jornada de preparación tendrá especial relevancia en la planificación del cuerpo técnico.