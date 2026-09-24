El duelo entre Everton y Universidad de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026 quedó detenido por graves incidentes protagonizados por las barras de ambos clubes en el Estadio Sausalito.

A los 83 minutos, con los Azules arriba por 1-0 gracias al tanto de Juan Martín Lucero, el árbitro Piero Maza decidió sacar a todos los jugadores de la cancha ante el lanzamiento de pirotecnia desde las tribunas.

Así se produjeron los incidentes en Sausalito

Todo comenzó cuando los barristas de Universidad de Chile lanzaron fuegos artificiales que generaron ruidos ensordecedores en el reducto viñamarino.

Segundos después, desde la tribuna de Everton cayó una bengala que casi le llega a un jugador de la U, y desde el sector azul respondieron con un proyectil pirotécnico que cruzó la cancha de lado a lado. Por fortuna no dañó a nadie, aunque pudo terminar en tragedia.

A eso se sumó un principio de incendio en una tribuna, que debió ser controlado, mientras también se armaban desórdenes en la propia barra de los Azules.

La decisión de Piero Maza y la espera por el informe de Carabineros

Tras retirar a los futbolistas, Piero Maza se reunió con dirigentes de la ANFP y de ambos clubes para definir qué pasaba con los minutos que restaban.

El juez señaló que primero se desalojaría al sector que protagonizó los incidentes y que recién después se evaluaría la continuidad del compromiso, en un proceso que calculó en unos 20 minutos.

En el intertanto, los asistentes generales abandonaron el Estadio Sausalito y se intentó evacuar el sector de hinchas de Everton más cercano a los barristas azules. La determinación final quedó supeditada al informe de Carabineros.