Datos Clave La suspensión: Graves incidentes ocurridos en el Estadio Sausalito obligaron a suspender los octavos de final de ida de la Copa Chile entre Everton y la U de Chile. La solicitud: La dirigencia viñamariña pedirá que la llave se dé por terminada a su favor, lo que les permitiría avanzar a cuartos sin jugar la revancha. La molestia: Esta situación generó el descontento en la U. Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, se lanzó con todo contra la directiva ruletera.

La suspensión de los octavos de final de ida entre Everton de Viña del Mar y Universidad de Chile ha generado todo tipo de reacciones. El elenco local alzó la voz y avisó que solicitarán a la Federación de Fútbol de Chile que la llave se dé por terminada a su favor debido a que no están las condiciones mínimas de seguridad para jugar la revancha.

Esta petición desató la furia de Azul Azul. La presidenta de la concesionaria, Cecilia Pérez, criticó la decisión de la dirigencia ruletera e incluso comparó la situación con lo ocurrido hace un año frente a Independiente de Avellaneda en la Copa Sudamericana.

¿Qué dijo Cecilia Pérez tras los incidentes en la Copa Chile?

En primer lugar, la mandamás del Romántico Viajero expresó su malestar por la solicitud de Everton de dar por terminada la llave a su favor. “Se pasaron tres pueblos. Me recuerda al partido con Independiente. El presidente de Independiente, no habían pasado ni cinco minutos, y en vez de preocuparse de la seguridad como organizador del espectáculo, estaba pidiendo los puntos”, dijo de entrada.

“Nosotros siempre hemos sido de una sola línea, vamos a condenar todo lo que va en contra de la ley, Universidad de Chile nunca va a estar a favor. Pero de ahí a señalar que no están las condiciones y que quieren la llave completa cuando van perdiendo y quedan ocho minutos para que termine el partido, eso no corresponde, es antideportivo (…) No estoy justificando hechos fuera de la ley, pero ¿resulta que ahora la culpa es nuestra? Y ahora piden quedarse con la llave completa… eso es de una patudez insólita”, agregó.

“Es súper sencillo. La decisión respecto a este partido la tiene el directorio de la Federación y nosotros en eso somos respetuosos y si tiene que jugarse lo que corresponde, se tiene que jugar. Y si nos tenemos que llevar el partido nosotros porque somos los justos ganadores, es lo que yo creo que corresponde. Pero de ahí a querer los dos partidos, o sea un 2×1, como si fuera una liquidación de llegar y llevar, ¿a dónde la vieron?”, sentenció.

¿Qué pasará con la llave Copa Chile entre Everton y U de Chile?

Aún se desconoce qué ocurrirá con la llave de octavos de final de la Copa Chile entre Everton de Viña del Mar y la Universidad de Chile luego que el partido de ida fuera suspendido a falta de siete minutos para el término producto de graves incidentes que tuvieron lugar en las tribunas.

El presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, adelantó que será el directorio de la Federación de Fútbol de Chile quien decidirá si se juegan los minutos restantes o si se llevará a cabo la revancha entre ambos equipos, la cual está prevista para este domingo en el Estadio Nacional.