Un bochornoso final tuvo la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026 entre Everton de Viña del Mar y Universidad de Chile. El partido fue suspendido a falta de siete minutos luego que barristas azules lanzaran fuegos artificiales y bengalas, lo que puso en riesgo la integridad de los futbolistas y también del público asistente.

Esta situación generó gran incertidumbre con la definición entre ambos equipos, considerando que el partido de vuelta está programado para este domingo. Mientras la dirigencia de los ruleteros solicitará que no se juegue y que sean ellos quienes avancen a cuartos, desde la ANFP adelantaron los posibles escenarios que tendrá la llave.

¿Qué dijo la ANFP tras los incidentes en la Copa Chile?

El encargado de tomar la palabra fue Pablo Milad, presidente de la ANFP, quien desde Estados Unidos donde se encuentra acompañando a la selección chilena para su gira por Norteamérica, adelantó cuáles son las opciones que barajan tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Sausalito.

“La decisión se va a tomar a nivel de directorio de la Federación y vamos a dar a conocer cuáles son los pasos a seguir respecto a si se juegan los minutos pendientes (de la ida) o si se juega el partido de vuelta con la Universidad de Chile en el Estadio Nacional”, dijo el mandamás del fútbol chileno.

Respecto a las posibles sanciones, Milad señaló que eso es materia de otro organismo. “Nosotros no somos los que aplicamos los castigos. Hay un Tribunal de Disciplina, ellos son los encargados. Nosotros tomamos la decisión de qué pasa con el partido, si se juegan los últimos minutos o si se da por terminado. Esa es la facultad que tenemos como directorio”, indicó.