Datos Clave El escándalo: El partido entre Everton y U de Chile fue suspendido por graves incidentes en las tribunas. El enojo: Johnny Herrera, ídolo azul, manifestó su descontento contra los protagonistas de los desmanes. La incógnita: La Federación de Fútbol de Chile decidirá qué pasará con la llave de octavos de final entre ruleteros y unversitarios.

Los graves incidentes protagonizados por la barra de Universidad de Chile, que obligaron a suspender la ida de los octavos de final de la Copa Chile ante Everton, no dejaron a nadie indiferente.

Mientras Everton pidió que se diera por terminada la llave, desatando la molestia de Azul Azul, una nueva voz se sumó al debate. Se trata del ídolo del Romántico Viajero, Johnny Herrera, quien manifestó su descontento tras lo ocurrido en el Estadio Sausalito.

¿Qué dijo Johnny Herrera tras la suspensión del Everton vs U de Chile?

El exportero y ahora comentarista de TNT Sports acudió el pasado miércoles al recinto viñamarino junto a su hijo para presenciar el partido entre los clubes que alguna vez defendió. Sin embargo, al igual que el resto de los asistentes, vio cómo el compromiso fue suspendido producto de los incidentes.

Antes de retirarse del reducto de la Quinta Región, Johnny Herrera conversó al paso con el medio Rayando el CDA, donde no ocultó su desazón por lo ocurrido. “Es una pena, estos giles cagan todo”, dijo el ídolo azul.

“Una lata, una pena más que nada. Era un partido tranquilo, estaban jugando bien y viene esto”, completó el jugador más ganador en la historia de la U de Chile tras lo sucedido.

¿Qué pasará con los octavos de final entre Everton y la U de Chile?

Aún se desconoce qué ocurrirá con la llave de octavos de final de la Copa Chile entre Everton de Viña del Mar y Universidad de Chile. Será el directorio de la Federación de Fútbol de Chile quien decida si se jugarán los siete minutos restantes del encuentro de ida o si finalmente se dará por finalizado.

El presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, adelantó los escenarios que barajará la Federación. “Vamos a dar a conocer cuáles son los pasos a seguir respecto a si se juegan los minutos pendientes (de la ida) o si se juega el partido de vuelta con la Universidad de Chile en el Estadio Nacional”, señaló.

El compromiso de vuelta está programado para este domingo 27 de septiembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nacional, pero todavía resta conocer la decisión de las autoridades.