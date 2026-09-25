Ya hay resolución para el suspendido Everton vs Universidad de Chile: La Federación de Fútbol de Chile determinó que los minutos pendientes del duelo de ida por los octavos de final de la Copa Chile 2026 sí se disputarán, y lo harán el mismo día que la revancha.

La definición llegó tras una reunión de emergencia realizada este viernes en Quilín, en la que participaron representantes de ambos clubes y donde se aprobó la fórmula para cerrar una llave que quedó a medio camino en el Estadio Sausalito.

Cómo será la jornada del domingo en el Estadio Nacional

A través de un comunicado, la Federación de Fútbol de Chile dio a conocer que se jugarán los siete minutos restantes se jueguen en la previa del compromiso de vuelta, agendado para las 17:30 horas en el recinto de Ñuñoa.

“La Federación de Fútbol de Chile (FFCH) informa que, tras la suspensión en el minuto 82 por incidentes de seguridad en el partido válido por los octavos de final ida de la Copa Chile Coca Cola Zero Azúcar 2026, entreEverton y Universidad de Chile, disputado el jueves 24 de septiembre a las 20.30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, el directorio de FFCH ha decidido de acuerdo a las bases del campeonato conforme a su artículo 4 inciso tercero reiniciar los minutos restantes del encuentro este domingo 27 de septiembre a las 14.45 horas en el Estadio Nacional.

La reanudación de este partido se disputará desde el minuto que fue suspendido y será sin público en las tribunas.

En relación al partido de vuelta entre Universidad de Chile y Everton, se disputará el mismo día domingo 27 de septiembre, a las 17.30 horas en el Estadio Nacional con público y con la localía de Universidad de Chile, la apertura de puertas se realizará a las 15:00 horas”.

De esta manera, Universidad de Chile y Everton definirán su clasificación a los cuartos de final en una misma tarde, pero en dos partidos distintos.

La última palabra la tiene la Delegación Presidencial

Eso sí, todo lo resuelto en la ANFP queda sujeto a lo que determine la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, organismo que es el encargado de autorizar el desarrollo del espectáculo.

Cabe recordar que la autoridad metropolitana ya aplicó una serie de restricciones para la revancha, entre ellas el veto a los 2.866 hinchas que estuvieron en el sector del Sausalito donde se originaron los desmanes, además del congelamiento de la venta de entradas y la prohibición de público visitante.