La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana tomó las primeras medidas de cara a la revancha entre Universidad de Chile y Everton por los octavos de final de la Copa Chile 2026, tras los graves incidentes que obligaron a suspender el duelo de ida en el Estadio Sausalito.

A través de un comunicado oficial emitido este viernes, la autoridad detalló un paquete de restricciones para el compromiso del domingo en el Estadio Nacional, que apuntan directamente a quienes estuvieron en Viña del Mar.

Las medidas de la Delegación Presidencial para el U de Chile vs Everton

Estas son las determinaciones que deberán cumplirse en el Coloso de Ñuñoa para el U de Chile vs Everton:

Veto a 2.866 hinchas: se prohibió el ingreso de quienes concurrieron a la zona del Sausalito donde se produjeron los desmanes.

se prohibió el ingreso de quienes concurrieron a la zona del Sausalito donde se produjeron los desmanes. Congelamiento de la venta de entradas: lo que reduce automáticamente el aforo autorizado para el encuentro, con foco en la Galería Sur.

lo que reduce automáticamente el aforo autorizado para el encuentro, con foco en la Galería Sur. Reclasificación del partido: el duelo pasó de Tipo B a Tipo A, categoría que eleva las exigencias de seguridad para los clubes organizadores.

el duelo pasó de Tipo B a Tipo A, categoría que eleva las exigencias de seguridad para los clubes organizadores. Prohibición de público visitante: los hinchas de Everton no podrán decir presente en el Nacional.

La advertencia de la Delegación Presidencial a los clubes

En el mismo documento, la autoridad metropolitana lanzó un mensaje directo a los organizadores del espectáculo, dejando claro que no habrá margen para el incumplimiento.

“La Resolución que emite la Delegación Presidencial establece medidas claras y concretas que deben ser respetadas estrictamente por los clubes organizadores, o de lo contrario se arriesgan a que se suspenda la concurrencia de público a los partidos de fútbol”, cerró el comunicado.

¿Cuándo juegan U de Chile vs Everton la revancha de la Copa Chile?

Por ahora, la vuelta entre Universidad de Chile y Everton sigue agendada para este domingo 27 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

Eso sí, la llave continúa envuelta en la incertidumbre, ya que todavía no se define qué pasará con los minutos que quedaron pendientes del duelo de ida, cuando los Azules ganaban por 1-0 en los 82′.