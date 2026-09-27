Universidad de Chile y Everton se enfrentan este domingo 27 de septiembre desde las 17:30 horas por los octavos de final de vuelta de la Copa Chile 2026 en el Estadio Nacional. El partido se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Tras un polémico duelo de ida que debió ser suspendido por el lanzamiento de fuegos artificiales y bengalas, y cuyos minutos pendientes se jugarán en la antesala de la revancha, azules y ruleteros definen a uno de los clasificados a los cuartos de final del certamen.

¿Quién transmite U de Chile vs Everton por los octavos de la Copa Chile 2026?

El duelo entre Universidad de Chile y Everton será transmitido a través de la señal de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Everton por los octavos de la Copa Chile 2026?

Universidad de Chile vs Everton se miden este domingo 27 de septiembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nacional. El partido es válido por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Fecha: Domingo 27 de septiembre

Hora: 15:00 horas

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

¿Quién es el árbitro de U de Chile vs Everton?

El árbitro principal del U de Chile vs Everton será Nicolás Millas.

Árbitro: Nicolás Millas

1er asistente: Joaquín Arrué

2do asistente: Emilio Bastías

4to árbitro: Jorge Oses

Formaciones de U de Chile vs Everton

Formación de U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández; Tobías Reinhart, Marcelo Díaz, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas. DT: Fernando Gago.

Formación de Everton: Ignacio González; Lucas Soto, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Vicente Fernández; Amaro León, Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Emiliano Ramos; Alan Medina y Nicolás Montiel. DT: Walter Ribonetto.

U de Chile vs Everton minuto a minuto