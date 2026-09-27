Universidad de Chile y Everton se enfrentan este domingo 27 de septiembre desde las 17:30 horas por los octavos de final de vuelta de la Copa Chile 2026 en el Estadio Nacional. El partido se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.
Tras un polémico duelo de ida que debió ser suspendido por el lanzamiento de fuegos artificiales y bengalas, y cuyos minutos pendientes se jugarán en la antesala de la revancha, azules y ruleteros definen a uno de los clasificados a los cuartos de final del certamen.
¿Quién transmite U de Chile vs Everton por los octavos de la Copa Chile 2026?
El duelo entre Universidad de Chile y Everton será transmitido a través de la señal de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Everton por los octavos de la Copa Chile 2026?
Universidad de Chile vs Everton se miden este domingo 27 de septiembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Nacional. El partido es válido por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile 2026.
- Fecha: Domingo 27 de septiembre
- Hora: 15:00 horas
- Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción
¿Quién es el árbitro de U de Chile vs Everton?
El árbitro principal del U de Chile vs Everton será Nicolás Millas.
- Árbitro: Nicolás Millas
- 1er asistente: Joaquín Arrué
- 2do asistente: Emilio Bastías
- 4to árbitro: Jorge Oses
Formaciones de U de Chile vs Everton
Formación de U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández; Tobías Reinhart, Marcelo Díaz, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas. DT: Fernando Gago.
Formación de Everton: Ignacio González; Lucas Soto, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Vicente Fernández; Amaro León, Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Emiliano Ramos; Alan Medina y Nicolás Montiel. DT: Walter Ribonetto.
U de Chile vs Everton minuto a minuto
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