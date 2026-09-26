Datos Clave Regreso clave: La U de Chile recuperó a una pieza fundamental para la revancha de los octavos de final de la Copa Chile. El jugador: El futbolista en cuestión se perdió el partido de ida producto de un problema gástrico, pero ya está recuperado y es opción para Gago. La revancha: La U recibirá a los ruleteros este domingo 27 de septiembre a las 17:30 horas por los octavos de final de vuelta. Los minutos restantes de la ida se jugarán el mismo domingo, pero a las 14:45 horas.

Universidad de Chile se alista para un domingo clave. Los azules jugarán los minutos restantes de la ida de los octavos de final de la Copa Chile ante Everton y horas más tarde se verán las caras por la revancha.

Justamente para este partido los universitarios recibieron una buena noticia, puesto que recuperaron a una pieza clave en el equipo, la cual podrá ser considerada para sumar una alternativa en la defensa.

U de Chile recupera una pieza clave para la revancha frente a Everton

Según reveló Emisora Bullanguera, el Romántico Viajero podrá contar para la revancha ante los ruleteros con Igor Lichnovsky, jugador que se perdió el compromiso de ida en Viña del Mar.

El zaguero quedó al margen del primer cruce ante Everton y no viajó a la Quinta Región producto de un problema gástrico, sin embargo, según la citada fuente, el refuerzo azul dejó atrás sus molestias y será una opción para la vuelta.

Ahora será Fernando Gago quien decida qué decisión tomará con Lichnovsky, si incluirlo en el equipo titular o si llevarlo a la banca. Lo cierto es que el defensor está recuperado y esperando su momento para saltar a la cancha.

¿Cuándo se juegan los minutos restantes del Everton vs U de Chile?

La Federación de Fútbol de Chile decidió que los 8 minutos restantes del partido de ida entre Everton y la U se jueguen este domingo 27 de septiembre en el Estadio Nacional a partir de las 14:45 minutos, en la antesala del duelo de vuelta.

“El directorio de FFCH ha decidido de acuerdo a las bases del campeonato conforme a su artículo 4 inciso tercero reiniciar los minutos restantes del encuentro este domingo 27 de septiembre a las 14.45 horas en el Estadio Nacional”, consignó el organismo, que confirmó que la reanudación se hará sin público.

¿Cuándo juega U de Chile vs Everton?

La revancha de los octavos de final entre Universidad de Chile y Everton, en tanto, está programada para este domingo 27 de septiembre desde las 17:30 horas. El compromiso se jugará solo con público local, quienes podrán ingresar al Estadio Nacional desde las 15:00 horas.