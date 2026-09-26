La categoría Sub-18 de Universidad de Chile cuenta con un histórico apellido entre sus filas, el cual fue noticia durante esta jornada por un verdadero golazo de tiro libre. Se trata de Valentín Montillo, hijo del argentino que marcó una época con la “10” en los universitarios, Walter Montillo. El joven arribó este año al equipo laico, y demuestra sus primeras armas en la proyección azul.

La escuadra universitaria recibió en el Centro Deportivo Azul a Deportes Temuco por la fecha 10 del Campeonato de Proyección Sub-18, el cual terminó con una victoria por 2-3 a favor del cuadro Pije. A pesar del resultado en contra, Valentín Montillo marcó un golazo de tiro libre, el cual fue el descuento azul en el final del compromiso.

El golazo de Valentín Montillo en la U

Tras ir abajo en el marcador por 1-3 en condición de local, Universidad de Chile contó con un tiro libre al minuto 88’, del cual se encargó Valentín Montillo. El hijo del histórico 10 se paró frente al balón, y con una pegada exquisita colocó el remate a la escuadra derecha del golero de Deportes Temuco.

La derrota cae como un balde de agua fría para la escuadra universitaria, ya que tras nueve fechas disputadas se estanca con 11 unidades en la tabla de posiciones, y se mantiene en la pelea por ingresar a la próxima fase del Campeonato Nacional Formativo Sub-18.

Walter Montillo celebra el gol de su hijo en la U

Mediante su cuenta de Instagram, Walter Montillo publicó en historias el gol de su pupilo, Valentín Montillo, celebrando el debut en las redes con un mensaje motivador hacia él. La “Ardilla” escribió en la publicación en festejo del primer gol de su hijo, cerrando con que debe mantener los pies sobre la tierra.

“Que sea el primero de muchos, te amo. Hay que seguir trabajando siempre. Pies sobre la tierra…”, escribió el histórico volante argentino tras celebrar el gol de su hijo con la casaca universitaria.