Deportes Antofagasta espera rival en los cuartos de final, ya que durante esta jornada logró superar su llave ante Deportes Iquique por los octavos de la Copa Chile 2026. Los Pumas dirigidos por Luis Marcoleta dieron vuelta el partido en casa con una contundente goleada 4-1, haciéndose paso a la ronda de los 16 mejores de la competencia con un global de 5-2 a su favor, debido al empate por la mínima en la ida.
Con este resultado, Deportes Antofagasta se instala en los cuartos de final y espera al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Everton, quienes disputan su duelo a las 17:30 horas este domingo 27 de septiembre en el Estadio Nacional. Por su parte, Deportes Iquique se despide de la copa y solo queda en competencia por un cupo a la liguilla de ascenso de la Primera B 2026.
Antofagasta golea y espera a la U o Everton
El cotejo comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Marcoleta, ya que Deportes Iquique logró la apertura del marcador a los 44’ del primer tiempo, tras un centro preciso desde la izquierda que conectó Diego Orellana con un cabezazo inatajable para el golero de los Pumas.
A pesar de ir abajo en el marcador, y en el global, Antofagasta tuvo una reacción inmediata en el cotejo, con un gol en la última jugada del primer periodo. Tras un centro pasado desde la izquierda, Gallegos conectó con su pierna derecha el balón en la boca del arco, y le dejó servido el gol a Brayan Hurtado, quien empujó la redonda para la igualdad en la serie.
El segundo tiempo contó con una tónica distinta, ya que los Pumas adelantaron líneas y plantearon un juego con mayor posesión en ofensiva, lo cual les otorgó la ventaja en el duelo a los 52’ minutos, con un gran pase entre líneas a Sebastián Leyton, quien al ingresar al área punteó el balón antes de que el golero anticipe la jugada, y marcó el 2-1.
Tras diversas oportunidades de gol para ambas escuadras, la escuadra comandada por Marcoleta selló su tercer gol tras una gran jugada por la derecha, que terminó en un centro de Leyton para José Bandez, quien con el arco descubierto logró aumentar la ventaja a los 83’ minutos.
La fiesta era total en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, pero quien entregó el último festejo a la afición de los Pumas fue el defensor Bastián Tapia, quien tras un tiro libre al minuto 89’ peinó la redonda para marcar el 4-1 definitivo en el norte, dejando un resultado de 5-2 a favor de Antofagasta en el global para clasificar a cuartos de la copa.
Estadísticas de Antofagasta vs Iquique
- D. Orellana 44′
- Brayan Hurtado 45′
- Sebastián Leyton 52′
- José Bandez 83′
- Bastián Tapia 89′
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López
Orellana
López
Ledesma
Espinoza
Ayala
Garrido
Saavedra
Pereyra
Venezia
Díaz
- Entrenador
-
0Hernán Peña
- Bench
-
5Vicente Concha
-
7Thomas Jones
-
11Á. Ramos
-
12D. Castillo
-
14D. Rojas
-
17C. González
-
27A. Henríquez
-
28L. Troncoso
Pablo
Cisternas
Ramírez
Suárez
Tapia
Abuhadba
Aros
Sepúlveda
Cuadra
Leyton
Gallegos
Hurtado
- Entrenador
-
0Nelson Rebodello
- Bench
-
5Rodrigo Astorga
-
6Cristián Díaz
-
7Christian Bravo
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11José Bandez
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12Fernando Hurtado
-
15Alex Ibacache
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23Franko Siegler
-
26Sergio Hinojosa
-
27Ignacio Apaz
¿Cuándo juega Antofagasta los cuartos de final de Copa Chile?
Deportes Antofagasta logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Chile 2026, y está a la espera de su próximo rival, el cual será un equipo del Campeonato Nacional 2026. Universidad de Chile y Everton se miden este domingo 27 de septiembre, y el ganador se enfrentará a los Pumas. El próximo partido de Deportes Antofagasta aún no cuenta con fecha, debido a que no tiene rival hasta el momento, y se confirmará cuando se cierre la llave entre el Romántico Viajero y los Ruleteros.