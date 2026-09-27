Deportes Antofagasta espera rival en los cuartos de final, ya que durante esta jornada logró superar su llave ante Deportes Iquique por los octavos de la Copa Chile 2026. Los Pumas dirigidos por Luis Marcoleta dieron vuelta el partido en casa con una contundente goleada 4-1, haciéndose paso a la ronda de los 16 mejores de la competencia con un global de 5-2 a su favor, debido al empate por la mínima en la ida.

Con este resultado, Deportes Antofagasta se instala en los cuartos de final y espera al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Everton, quienes disputan su duelo a las 17:30 horas este domingo 27 de septiembre en el Estadio Nacional. Por su parte, Deportes Iquique se despide de la copa y solo queda en competencia por un cupo a la liguilla de ascenso de la Primera B 2026.

Antofagasta golea y espera a la U o Everton

El cotejo comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Marcoleta, ya que Deportes Iquique logró la apertura del marcador a los 44’ del primer tiempo, tras un centro preciso desde la izquierda que conectó Diego Orellana con un cabezazo inatajable para el golero de los Pumas.

A pesar de ir abajo en el marcador, y en el global, Antofagasta tuvo una reacción inmediata en el cotejo, con un gol en la última jugada del primer periodo. Tras un centro pasado desde la izquierda, Gallegos conectó con su pierna derecha el balón en la boca del arco, y le dejó servido el gol a Brayan Hurtado, quien empujó la redonda para la igualdad en la serie.

El segundo tiempo contó con una tónica distinta, ya que los Pumas adelantaron líneas y plantearon un juego con mayor posesión en ofensiva, lo cual les otorgó la ventaja en el duelo a los 52’ minutos, con un gran pase entre líneas a Sebastián Leyton, quien al ingresar al área punteó el balón antes de que el golero anticipe la jugada, y marcó el 2-1.

Tras diversas oportunidades de gol para ambas escuadras, la escuadra comandada por Marcoleta selló su tercer gol tras una gran jugada por la derecha, que terminó en un centro de Leyton para José Bandez, quien con el arco descubierto logró aumentar la ventaja a los 83’ minutos.

La fiesta era total en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, pero quien entregó el último festejo a la afición de los Pumas fue el defensor Bastián Tapia, quien tras un tiro libre al minuto 89’ peinó la redonda para marcar el 4-1 definitivo en el norte, dejando un resultado de 5-2 a favor de Antofagasta en el global para clasificar a cuartos de la copa.

Estadísticas de Antofagasta vs Iquique

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup Deportes Iquique 1 4 Descanso : 1 1 Tiempo Completo Regional Calvo y Bascuñán Stadium – Antofagasta Antofagasta D. Orellana 44′ Brayan Hurtado 45′

Brayan Hurtado 45′ Sebastián Leyton 52′

Sebastián Leyton 52′ José Bandez 83′

José Bandez 83′ Bastián Tapia 89′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 3 ‘ Antofagasta Tarjeta roja : Cristián Díaz 90 + 2 ‘ Deportes Iquique Tarjeta roja : Thomas Jones 89 ‘ Antofagasta Gol : Bastián Tapia 88 ‘ Antofagasta Tarjeta amarilla : Brayan Hurtado 88 ‘ Deportes Iquique Tarjeta amarilla : Vicente Concha 86 ‘ Antofagasta Sustitución : Cristián Díaz 86 ‘ Antofagasta Sustitución : Christian Bravo 85 ‘ Antofagasta Tarjeta amarilla : Bastián Tapia 83 ‘ Antofagasta Gol : José Bandez 74 ‘ Antofagasta Sustitución : Sergio Hinojosa 66 ‘ Antofagasta Sustitución : José Bandez 66 ‘ Deportes Iquique Sustitución : L. Troncoso 64 ‘ Deportes Iquique Sustitución : Á. Ramos 52 ‘ Antofagasta Gol : Sebastián Leyton 45 + 6 ‘ Antofagasta Gol : Brayan Hurtado 48 ‘ Deportes Iquique Tarjeta amarilla : C. González 46 ‘ Deportes Iquique Sustitución : Thomas Jones 46 ‘ Deportes Iquique Sustitución : C. González 46 ‘ Deportes Iquique Sustitución : Vicente Concha 44 ‘ Deportes Iquique Gol : D. Orellana 37 ‘ Antofagasta Tarjeta amarilla : Nelson Sepulveda 37 ‘ Antofagasta Tarjeta amarilla : N. Sepúlveda 16 ‘ Deportes Iquique Tarjeta amarilla : N. Ayala Shot – Bastian Ignacio Tapia Sepulveda Head Shot Goal Goal! Bastian Ignacio Tapia Sepulveda scores, making it 4-1. Goal! Sebastian Ignacio Leyton Hevia scores to make it 3-1, assisted by Jose Bandez. Shot! Jose Bandez scores with a left-footed shot. Goal! Sebastian Ignacio Leyton Hevia scores to make it 2-1, assisted by Matias Gallegos Panozzo. Goal! Sebastian Ignacio Leyton Hevia scores with a right-footed shot. [ +6 ‘ ] Goal! Brayan Yohangel Hurtado Cortesia scores to make it 1-1, assisted by Adrian Cuadra. [ +6 ‘ ] Brayan Yohangel Hurtado Cortesia takes a left-footed shot and scores. Goal! Diego Felipe Andres Orellana Medina scores, making it 0-1. Diego Felipe Andres Orellana Medina scores with a right-footed shot. Deportes Iquique Deportes Iquique 4-2-3-1 25 Zacarías

López 20 D.

Orellana 6 Mario

López 26 Franco

Ledesma 21 Felipe

Espinoza 15 N.

Ayala 18 Brayan

Garrido 35 Víctor

Saavedra 23 J.

Pereyra 8 Agustín

Venezia 31 Isaac

Díaz Entrenador

0 Hernán Peña

Bench

5 Vicente Concha



7 Thomas Jones



11 Á. Ramos



12 D. Castillo



14 D. Rojas



17 C. González



27 A. Henríquez



28 L. Troncoso

Antofagasta Antofagasta 4-3-3 25 Juan

Pablo

Cisternas 31 Simón

Ramírez 22 Mathías

Suárez 4 Bastián

Tapia 13 Zacarías

Abuhadba 32 Vicente

Aros 18 N.

Sepúlveda 20 Adrián

Cuadra 8 Sebastián

Leyton 16 Matías

Gallegos 17 Brayan

Hurtado Entrenador

0 Nelson Rebodello

Bench

5 Rodrigo Astorga



6 Cristián Díaz



7 Christian Bravo



11 José Bandez



12 Fernando Hurtado



15 Alex Ibacache



23 Franko Siegler



26 Sergio Hinojosa



27 Ignacio Apaz

6 Esquinas 4 4 Remates fuera de objetivo 9 12 Tiros Totales 24 125 Ataques 144 63 Ataques peligrosos 92 48 % de Posesión de Balón 52 101 Caja fuerte para pelotas 108 5 Disparos Dentro del Área 19 7 Tiros fuera del área 5 2 Fuera de juego 1 1 Objetivos 4 9 Saques de puerta 8 6 Intentos de gol 20 11 Tiros libres 10 10 Faltas 11 8 Salvadas 3 4 Disparos Bloqueados 1 5 Sustituciones 4 20 Saques de banda 16 65 Pases largos 61 0 Golpear la madera 1 14 Placajes 12 1 Asistencias 4 376 Pases 413 292 Pases exitosos 347 78 Porcentaje de Pases Exitosos 84 1 TarjetasRojas 1 3 Tarjetas amarillas 3 4 Disparos a puerta 14 1 Lesiones 1 21 Total de Cruces 26 6 Cruces Precisas 13 6 Intercepciones 7 31 Duelo Ganados 44 7 Intentos de regate 14 1 Regates exitosos 5 9 Pases clave 20 1 Grandes Oportunidades Creadas 3 14 Porcentaje de regates exitosos 36 25 Pases largos exitosos 43 38 Porcentaje de pases largos exitosos 70 14 Entradas Ganadas 10 Últimos enfrentamientos ANT 1 – 1 CDI 23/09/2026 CDI 1 – 3 ANT 11/05/2025 ANT 4 – 2 CDI 26/01/2025 ANT 1 – 3 CDI 28/06/2024 CDI 1 – 2 ANT 23/06/2024

¿Cuándo juega Antofagasta los cuartos de final de Copa Chile?

Deportes Antofagasta logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Chile 2026, y está a la espera de su próximo rival, el cual será un equipo del Campeonato Nacional 2026. Universidad de Chile y Everton se miden este domingo 27 de septiembre, y el ganador se enfrentará a los Pumas. El próximo partido de Deportes Antofagasta aún no cuenta con fecha, debido a que no tiene rival hasta el momento, y se confirmará cuando se cierre la llave entre el Romántico Viajero y los Ruleteros.