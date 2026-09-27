Deportes Antofagasta espera rival en los cuartos de final, ya que durante esta jornada logró superar su llave ante Deportes Iquique por los octavos de la Copa Chile 2026. Los Pumas dirigidos por Luis Marcoleta dieron vuelta el partido en casa con una contundente goleada 4-1, haciéndose paso a la ronda de los 16 mejores de la competencia con un global de 5-2 a su favor, debido al empate por la mínima en la ida.

Con este resultado, Deportes Antofagasta se instala en los cuartos de final y espera al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Everton, quienes disputan su duelo a las 17:30 horas este domingo 27 de septiembre en el Estadio Nacional. Por su parte, Deportes Iquique se despide de la copa y solo queda en competencia por un cupo a la liguilla de ascenso de la Primera B 2026

Antofagasta golea y espera a la U o Everton

El cotejo comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Marcoleta, ya que Deportes Iquique logró la apertura del marcador a los 44’ del primer tiempo, tras un centro preciso desde la izquierda que conectó Diego Orellana con un cabezazo inatajable para el golero de los Pumas. 

A pesar de ir abajo en el marcador, y en el global, Antofagasta tuvo una reacción inmediata en el cotejo, con un gol en la última jugada del primer periodo. Tras un centro pasado desde la izquierda, Gallegos conectó con su pierna derecha el balón en la boca del arco, y le dejó servido el gol a Brayan Hurtado, quien empujó la redonda para la igualdad en la serie. 

El segundo tiempo contó con una tónica distinta, ya que los Pumas adelantaron líneas y plantearon un juego con mayor posesión en ofensiva, lo cual les otorgó la ventaja en el duelo a los 52’ minutos, con un gran pase entre líneas a Sebastián Leyton, quien al ingresar al área punteó el balón antes de que el golero anticipe la jugada, y marcó el 2-1. 

Tras diversas oportunidades de gol para ambas escuadras, la escuadra comandada por Marcoleta selló su tercer gol tras una gran jugada por la derecha, que terminó en un centro de Leyton para José Bandez, quien con el arco descubierto logró aumentar la ventaja a los 83’ minutos. 

La fiesta era total en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, pero quien entregó el último festejo a la afición de los Pumas fue el defensor Bastián Tapia, quien tras un tiro libre al minuto 89’ peinó la redonda para marcar el 4-1 definitivo en el norte, dejando un resultado de 5-2 a favor de Antofagasta en el global para clasificar a cuartos de la copa. 

Estadísticas de Antofagasta vs Iquique

Chilean Cup – 2026 Chilean Cup
Deportes Iquique
27/09/2026 12:30
1
4
Descanso : 1 1
Tiempo Completo Regional Calvo y Bascuñán Stadium – Antofagasta
Antofagasta
  • D. Orellana 44′
  • Brayan Hurtado 45′
  • Sebastián Leyton 52′
  • José Bandez 83′
  • Bastián Tapia 89′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 3 ‘
Antofagasta
Tarjeta roja : Cristián Díaz
90 + 2 ‘
Deportes Iquique
Tarjeta roja : Thomas Jones
89 ‘
Antofagasta
Gol : Bastián Tapia
88 ‘
Antofagasta
Tarjeta amarilla : Brayan Hurtado
88 ‘
Deportes Iquique
Tarjeta amarilla : Vicente Concha
86 ‘
Antofagasta
Sustitución : Cristián Díaz
86 ‘
Antofagasta
Sustitución : Christian Bravo
85 ‘
Antofagasta
Tarjeta amarilla : Bastián Tapia
83 ‘
Antofagasta
Gol : José Bandez
74 ‘
Antofagasta
Sustitución : Sergio Hinojosa
66 ‘
Antofagasta
Sustitución : José Bandez
66 ‘
Deportes Iquique
Sustitución : L. Troncoso
64 ‘
Deportes Iquique
Sustitución : Á. Ramos
52 ‘
Antofagasta
Gol : Sebastián Leyton
45 + 6 ‘
Antofagasta
Gol : Brayan Hurtado
48 ‘
Deportes Iquique
Tarjeta amarilla : C. González
46 ‘
Deportes Iquique
Sustitución : Thomas Jones
46 ‘
Deportes Iquique
Sustitución : C. González
46 ‘
Deportes Iquique
Sustitución : Vicente Concha
44 ‘
Deportes Iquique
Gol : D. Orellana
37 ‘
Antofagasta
Tarjeta amarilla : Nelson Sepulveda
37 ‘
Antofagasta
Tarjeta amarilla : N. Sepúlveda
16 ‘
Deportes Iquique
Tarjeta amarilla : N. Ayala
Shot – Bastian Ignacio Tapia Sepulveda Head Shot Goal
Goal! Bastian Ignacio Tapia Sepulveda scores, making it 4-1.
Goal! Sebastian Ignacio Leyton Hevia scores to make it 3-1, assisted by Jose Bandez.
Shot! Jose Bandez scores with a left-footed shot.
Goal! Sebastian Ignacio Leyton Hevia scores to make it 2-1, assisted by Matias Gallegos Panozzo.
Goal! Sebastian Ignacio Leyton Hevia scores with a right-footed shot.
[ +6 ‘ ] Goal! Brayan Yohangel Hurtado Cortesia scores to make it 1-1, assisted by Adrian Cuadra.
[ +6 ‘ ] Brayan Yohangel Hurtado Cortesia takes a left-footed shot and scores.
Goal! Diego Felipe Andres Orellana Medina scores, making it 0-1.
Diego Felipe Andres Orellana Medina scores with a right-footed shot.
Deportes Iquique
4-2-3-1
Zacarías López 25
Zacarías
López
D. Orellana 20
D.
Orellana
Mario López 6
Mario
López
Franco Ledesma 26
Franco
Ledesma
Felipe Espinoza 21
Felipe
Espinoza
N. Ayala 15
N.
Ayala
Brayan Garrido 18
Brayan
Garrido
Víctor Saavedra 35
Víctor
Saavedra
J. Pereyra 23
J.
Pereyra
Agustín Venezia 8
Agustín
Venezia
Isaac Díaz 31
Isaac
Díaz
  • Entrenador
  • 0
    Hernán Peña
  • Bench
  • 5
    Vicente Concha
  • 7
    Thomas Jones
  • 11
    Á. Ramos
  • 12
    D. Castillo
  • 14
    D. Rojas
  • 17
    C. González
  • 27
    A. Henríquez
  • 28
    L. Troncoso
Antofagasta
4-3-3
Juan Pablo Cisternas 25
Juan
Pablo
Cisternas
Simón Ramírez 31
Simón
Ramírez
Mathías Suárez 22
Mathías
Suárez
Bastián Tapia 4
Bastián
Tapia
Zacarías Abuhadba 13
Zacarías
Abuhadba
Vicente Aros 32
Vicente
Aros
N. Sepúlveda 18
N.
Sepúlveda
Adrián Cuadra 20
Adrián
Cuadra
Sebastián Leyton 8
Sebastián
Leyton
Matías Gallegos 16
Matías
Gallegos
Brayan Hurtado 17
Brayan
Hurtado
  • Entrenador
  • 0
    Nelson Rebodello
  • Bench
  • 5
    Rodrigo Astorga
  • 6
    Cristián Díaz
  • 7
    Christian Bravo
  • 11
    José Bandez
  • 12
    Fernando Hurtado
  • 15
    Alex Ibacache
  • 23
    Franko Siegler
  • 26
    Sergio Hinojosa
  • 27
    Ignacio Apaz
6
Esquinas
4
4
Remates fuera de objetivo
9
12
Tiros Totales
24
125
Ataques
144
63
Ataques peligrosos
92
48
% de Posesión de Balón
52
101
Caja fuerte para pelotas
108
5
Disparos Dentro del Área
19
7
Tiros fuera del área
5
2
Fuera de juego
1
1
Objetivos
4
9
Saques de puerta
8
6
Intentos de gol
20
11
Tiros libres
10
10
Faltas
11
8
Salvadas
3
4
Disparos Bloqueados
1
5
Sustituciones
4
20
Saques de banda
16
65
Pases largos
61
0
Golpear la madera
1
14
Placajes
12
1
Asistencias
4
376
Pases
413
292
Pases exitosos
347
78
Porcentaje de Pases Exitosos
84
1
TarjetasRojas
1
3
Tarjetas amarillas
3
4
Disparos a puerta
14
1
Lesiones
1
21
Total de Cruces
26
6
Cruces Precisas
13
6
Intercepciones
7
31
Duelo Ganados
44
7
Intentos de regate
14
1
Regates exitosos
5
9
Pases clave
20
1
Grandes Oportunidades Creadas
3
14
Porcentaje de regates exitosos
36
25
Pases largos exitosos
43
38
Porcentaje de pases largos exitosos
70
14
Entradas Ganadas
10
Últimos enfrentamientos
ANT 1 – 1 CDI 23/09/2026
CDI 1 – 3 ANT 11/05/2025
ANT 4 – 2 CDI 26/01/2025
ANT 1 – 3 CDI 28/06/2024
CDI 1 – 2 ANT 23/06/2024

¿Cuándo juega Antofagasta los cuartos de final de Copa Chile?

Deportes Antofagasta logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Chile 2026, y está a la espera de su próximo rival, el cual será un equipo del Campeonato Nacional 2026. Universidad de Chile y Everton se miden este domingo 27 de septiembre, y el ganador se enfrentará a los Pumas.  El próximo partido de Deportes Antofagasta aún no cuenta con fecha, debido a que no tiene rival hasta el momento, y se confirmará cuando se cierre la llave entre el Romántico Viajero y los Ruleteros.