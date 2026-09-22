Deportes Iquique y Deportes Antofagasta se medirán en un nuevo clásico del norte, esta vez por los octavos de final de la Copa Chile 2026. El encuentro corresponde al partido de ida de la llave y está programado para este miércoles 23 de septiembre en el Estadio Tierra de Campeones.

Ambos equipos llegan desde la Liga de Ascenso, aunque tuvieron campañas diferentes durante la fase grupal de la Copa Chile. Mientras los Dragones Celestes avanzaron como segundos del Grupo A, los Pumas terminaron como líderes invictos del Grupo C.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes Iquique vs Deportes Antofagasta?

El duelo de ida de los octavos de final entre Deportes Iquique y Deportes Antofagasta contará con transmisión televisiva a través de TNT Sports, además de la señal de streaming de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Iquique vs Deportes Antofagasta?

Fecha: Miércoles 23 de septiembre de 2026

Hora: 20:30 horas

Estadio: Tierra de Campeones, Iquique

El compromiso será dirigido por Miguel Araos, quien tendrá como asistentes a José Retamal y Jean Araya. El cuarto árbitro será Rodrigo Farías.

La llave de octavos de final se definirá en el partido de vuelta, que está programado para el domingo 27 de septiembre a las 12:30 horas, en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta.

¿Cómo llegan Deportes Iquique y Deportes Antofagasta a los octavos de final?

Deportes Iquique consiguió su clasificación a los octavos de final tras finalizar segundo en el Grupo A, detrás de Coquimbo Unido. Los Dragones Celestes sumaron 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y una derrota, con 12 goles a favor y seis en contra.

El equipo dirigido por Hernán Peña llega además con un impulso importante desde la Liga de Ascenso, ya que en su último partido derrotó por 2-1 a Rangers de Talca como visitante. Dilan Rojas abrió la cuenta para los nortinos y Agustín Venezia marcó el tanto de la victoria a los 82 minutos, después del empate transitorio de Ignacio Mesías.

El triunfo permitió a Iquique cortar una racha de tres derrotas consecutivas y llegar con mayor confianza al desafío copero. Actualmente, los celestes marchan en la parte media de la tabla de la Liga de Ascenso, en el puesto 12 con 28 unidades.

Por su parte, Deportes Antofagasta tuvo una fase grupal prácticamente perfecta. Los Pumas terminaron como líderes del Grupo C con 16 puntos, gracias a cinco victorias y un empate, además de una diferencia de gol de +7.

El elenco dirigido por Luis Marcoleta aseguró tempranamente su clasificación y cerró la fase de grupos invicto. En aquella última presentación, derrotó por 1-0 a Cobresal con anotación de Brayan Hurtado, resultado que le permitió terminar como el mejor equipo de toda la fase grupal.

Sin embargo, su presente en la Liga de Ascenso es menos favorable. En su último compromiso, los antofagastinos cayeron 2-1 ante San Luis de Quillota, con un doblete de Sebastián Parada y descuento de Brayan Hurtado. Con aquella derrota, los Pumas llegaron a tres partidos consecutivos sin ganar y quedaron con 38 puntos en el quinto puesto de la tabla.

Partidos recientes de Deportes Iquique y Deportes Antofagasta

Los últimos encuentros de ambos equipos antes del cruce copero fueron:

Rangers 1-2 Deportes Iquique — Liga de Ascenso.

— Liga de Ascenso. San Luis 2-1 Deportes Antofagasta — Liga de Ascenso.

Últimos enfrentamientos entre Deportes Iquique y Deportes Antofagasta

Los equipos nortinos ya se enfrentaron dos veces durante la presente temporada de la Liga de Ascenso, con un triunfo para cada uno en condición de local.

El primer duelo se disputó el 29 de marzo, por la sexta fecha, y terminó con una contundente goleada de 4-0 para Deportes Antofagasta en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. Brayan Hurtado, Mathías Suárez y Josepablo Monreal, en dos oportunidades, marcaron para los locales.

La revancha se produjo el 16 de agosto en el Tierra de Campeones. En aquella oportunidad, Deportes Iquique rescató un empate 1-1 en los descuentos, luego de jugar buena parte del segundo tiempo con un hombre menos. Thomas Jones anotó desde el punto penal para igualar el compromiso.

De esta manera, el duelo de Copa Chile será el tercer enfrentamiento entre ambos durante 2026, aunque será el primero correspondiente a una serie de eliminación directa.

Posibles formaciones para Deportes Iquique vs Deportes Antofagasta

Posible formación de Deportes Iquique: Daniel Castillo; Dilan Rojas, Vicente Concha, Franco Ledesma, Mario López; Felipe Espinoza, Diego Orellana, Nicolás Ayala, Brayan Garrido; Agustín Venezia e Isaac Díaz. DT: Hernán Peña.

Posible formación de Deportes Antofagasta: Fernando Hurtado; Manuel Maluenda, Bastián Tapia, Cristián Díaz, Álex Ibacache; Nelson Sepúlveda, Fabián Manzano, Adrián Cuadra; Christian Bravo, Matías Gallegos y Brayan Hurtado. DT: Luis Marcoleta.

Minuto a minuto de Deportes Iquique vs Deportes Antofagasta