San Luis y Deportes Antofagasta se enfrentan en un duelo directo por la fecha 26 de la Primera B 2026, ya que ambas escuadras se encuentran en la parte alta de la clasificación con chances inminentes de ser parte del podio. En el Estadio Lucio Fariña de Quillota, los Canarios deben recibir a los Pumas, en un choque que postula a ser de los mejores de la jornada.

Actualmente, San Luis de Quillota se ubica quinto en la tabla con 38 unidades, y está a dos puntos de Magallanes que está en el podio. Cane recalcar que los Canarios tienen dos partidos menos que el Manojito de Claveles. Por su parte, Antofagasta también posee 38 puntos, y va cuarto en la clasificación, pero cuenta con un partido más que San Luis.

El último choque entre Canarios y Pumas se disputó en la undécima fecha de la primera rueda. En aquel encuentro disputado en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, Deportes Antofagasta venció por 3-1 a San Luis.

¿Dónde y cómo ver en vivo San Luis vs Antofagasta?

El duelo entre Canarios y Pumas tendrá transmisión televisiva mediante las señales de TNT Sports Premium y también a través de la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Antofagasta?

Fecha: Martes 15 de septiembre de 2026.

Hora: 18:00 horas.

Estadio: Municipal Lucio Fariña, Quillota.

El partido será dirigido por Franco Jiménez, con Manuel Marín y Sebastián Pérez como asistentes, además de contar con Cristián Galaz como cuarto árbitro. El encargado del VAR será Reinerio Alvarado, quien será acompañado por Diego Yáñez en el AVAR.

¿Cómo llegan San Luis vs Antofagasta a la fecha 26?

San Luis de Quillota llega en uno de sus mejores momentos en la temporada, ya que en la fecha 24 venció por 4-2 en condición de local a Cobreloa, y se acercó a la cima de la clasificación. Los dirigidos por Humberto “Chupete” Suazo lograron su segunda victoria consecutiva y treparon al podio. Cabe destacar que los Canarios no disputaron la jornada 25 por que su duelo fue reprogramado.

Por su parte, Deportes Antofagasta lleva dos encuentros sin conocer de triunfos en la división de plata, y en la fecha 25 igualó sin goles ante Cobreloa, y perdió una oportunidad de oro de quedar como tercero en la competencia.

Posibles formaciones para San Luis vs Antofagasta

Posible formación de San Luis: Fernando Abarzúa; Guillermo Avello, Ignacio Meza, Mateo Guerra, Vicente Durán; Nicolás Muñoz, Joel Torres, Facundo Juárez; Martín Carreño, Fabián Pastenes y Sebastián Parada. DT: Humberto Suazo.

Posible formación de Deportes Antofagasta: Fernando Hurtado; Simón Ramírez, Mathías Suárez, Zacarías Abuhabda; Cristián Díaz, Sebastián Leyton, Adrián Cuadra, Diego Rojas; Matías Gallegos, Brayan Hurtado. DT: Luis Marcoleta.

Minuto a minuto de San Luis vs Antofagasta