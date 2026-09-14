Rangers y Deportes Iquique se miden este lunes en el Estadio Bicentenario Fiscal de Talca por la fecha 26 de la Primera B 2026. Los Piducanos son últimos con 18 puntos, pero atraviesan su mejor racha del año con cuatro victorias consecutivas que los han metido de lleno en la pelea por la permanencia. Los Dragones Celestes, en cambio, son 12° con 25 unidades y necesitan cortar una racha negativa para no verse arrastrados hacia la zona de peligro.

El único antecedente entre ambos en esta temporada fue el empate 1-1 del 8 de mayo en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique, en la décima fecha del campeonato. Este lunes la historia se escribe en Talca, donde los locales quieren seguir con su racha y los visitantes intentarán frenarla.

¿Dónde y cómo ver en vivo Rangers vs Deportes Iquique?

Rangers vs Deportes Iquique no tendrá transmisión televisiva y se podrá ver exclusivamente a través de HBO Max en streaming.

TV: No tendrá transmisión

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Deportes Iquique?

Fecha: Lunes 14 de septiembre de 2026

Hora: 20:30 horas

Estadio: Estadio Bicentenario Fiscal de Talca, Talca

El partido será dirigido por Manuel Vergara, con Alejandro Molina y Joaquín Arrué como asistentes y Rodrigo Rivera como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Fernando Véjar, con Matías Assadi como AVAR.

Cómo llegan Rangers y Deportes Iquique a la fecha 26

Rangers llega último con 18 puntos pero en la racha más importante de su temporada: cuatro victorias consecutivas que los sacan del descenso matemático y los igualan en puntos con Deportes Santa Cruz, aunque con peor diferencia de goles. Su último triunfo fue el 2-1 ante Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue, con goles de Damián González y Ignacio Mesías, aunque la nota negativa fue la expulsión de Alonso Rodríguez, quien no estará disponible este lunes por suspensión. Una quinta victoria consecutiva sería histórica para el club en esta temporada.

Deportes Iquique llega 12° con 25 puntos y en su peor racha de la segunda rueda. Los Dragones Celestes de Hernán Peña cayeron 0-1 ante Deportes Santa Cruz en la fecha 25, resultado que los aleja de la zona de tranquilidad y que genera inquietud en el club nortino. Con dos derrotas en sus últimas tres fechas, el equipo iquiqueño necesita sumar urgentemente para no verse comprometido en la tabla.

Formaciones probables para Rangers vs Deportes Iquique

Rangers formaría con: Fabián Cerda; Kevin Vásquez, Sebastián Acuña, [cupo por confirmar en lugar de Rigazzi], Alejandro Márquez; Alonso Rodríguez, Iván Rozas, Tomás Gómez; Damián González, Ignacio Mesías y Junior Arias. DT: Ivo Basay.

Deportes Iquique formaría con: Daniel Castillo; Diego Orellana, Vicente Concha, Franco Ledesma, Felipe Espinoza; Joaquín Pereyra, Bayron Barrera, Brayan Garrido; Thomas Jones, Agustín Venezia; Álvaro Ramos. DT: Hernán Peña.

Minuto a minuto de Rangers vs Deportes Iquique