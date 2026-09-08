Deportes Iquique y Deportes Santa Cruz se enfrentan por la Fecha 25 de la Primera B 2026, en un duelo donde el local está obligado a ganar. Los nortinos son duodécimos con 25 puntos y vienen de perder dos partidos consecutivos, mientras que los colchagüinos, decimoquintos con 18 unidades, arrastran cuatro fechas sin ganar y pelean por escapar del descenso.

El único antecedente de la temporada terminó igualado: el 2 de mayo empataron 2-2 en el Joaquín Muñoz García.

¿Dónde ver EN VIVO Iquique vs Santa Cruz?

TV: Sin transmisión televisiva

Sin transmisión televisiva Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Iquique vs Santa Cruz?

Fecha: Miércoles 9 de septiembre

Miércoles 9 de septiembre Hora: 20:30 horas

20:30 horas Estadio: Tierra de Campeones (Iquique)

Árbitros de Iquique vs Santa Cruz

Árbitro: Claudio Díaz

1er asistente: Manuel Marín

2do asistente: Nicolás Medina

4to árbitro: Fabián Reyes

VAR: Mathias Riquelme

AVAR: Sebastián Pérez

¿Cómo llegan Iquique vs Santa Cruz?

Deportes Iquique perdió el envión que traía. El equipo de Hernán Peña cayó 1-0 ante Santiago Wanderers en Quillota y antes había perdido 0-1 en casa frente a San Luis, cortando de golpe una racha de más de dos meses invicto en la Primera B. Esas dos derrotas le costaron seis puntos valiosos en la lucha por la liguilla: con ellos estaría a solo tres unidades del octavo lugar. Ahora enfrenta una semana clave ante los dos últimos de la tabla, ya que después de Santa Cruz visita a Rangers en Talca.

Deportes Santa Cruz, en cambio, sigue sin poder ganar. Los unionistas igualaron 1-1 ante Unión Española en el Joaquín Muñoz, con gol de Mathías Pinto a los 59 minutos tras ir abajo desde el 15′ por el tanto de Andrés Vilches. El equipo de Dalcio Giovagnoli no gana desde principios de agosto y solo sumó dos puntos en sus últimos cuatro compromisos, en los que además encajó las derrotas ante Magallanes (0-1) y San Luis (0-2).

Formaciones de Iquique vs Santa Cruz

Posible formación de Iquique: Daniel Castillo; Vicente Concha, Thomas Jones, César González, Felipe Espinoza; Brayan Garrido, Diego Orellana, Joaquín Pereyra, Franco Ledesma; Álvaro Ramos y Bayron Barrera. DT: Hernán Peña.

Posible formación de Santa Cruz: Juan Dobboletta; David Tati, Esteban Flores, Braian Camisassa, Diego Plaza; Gino Alucema, Juan Delgado, Felipe Orellana; Mathías Pinto, Nadir Zeineddin y Pablo Brito. DT: Dalcio Giovagnoli.