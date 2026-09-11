Datos Clave Buen presente rojinegro: Rangers acumula cuatro victorias al hilo y regresa a su hogar para la fecha 26. Nuevo aforo: La dirigencia del club solicitó un aumento en la cantidad de público para el duelo ante Iquique, y la Delegación Presidencial aceptó. ¿Cuándo juega Rangers?: El próximo lunes 14 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar ante Deportes Iquique.

Rangers de Talca pasa por su mejor pasaje en la temporada, ya que acumula cuatro victorias al hilo en la Primera B 2026, y están a solo tres puntos de Deportes Santa Cruz, penúltimo equipo en la tabla que se está manteniéndose en la categoría. Tras su buena racha, y una impresionante victoria de visita ante Puerto Montt, los Rojinegros vuelven a la Región del Maule, con una propuesta que acerca al club con su gente para la próxima fecha.

Durante los últimos compromisos en el Estadio Bicentenario Iván Azócar (Ex Fiscal de Talca), Rangers contaba con un aforo máximo de 12.000 espectadores, la mayoría para su público y un pequeño sector para la afición del cuadro visitante. La hinchada rojinegra no ha defraudado al club, y ha estado presente en los últimos encuentros de local en apoyo del equipo a pesar de su ubicación en la tabla. Ante esta situación, desde la dirigencia solicitaron un aumento de aforo para el próximo partido, y la petición fue aprobada.

¿Cuánto aforo tendrá Rangers?

Tras reuniones entre el club y la Delegación Presidencial de la Región del Maule, Rangers de Talca anunció mediante un comunicado que el duelo ante Deportes Iquique contará con un aumento de 1.000 asistentes en su aforo, debido a la alta demanda que mantiene el equipo en esta recta final de la Primera B 2026, y así lo informó el club.

“Rangers de Talca informa que, tras la reunión sostenida esta tarde en la Delegación Presidencial, se aprobó un aumento de aforo de 1.000 personas para el próximo encuentro. La medida responde a la alta demanda registrada, considerando que las localidades correspondientes a Galería ya se encuentran agotadas”, señaló el club rojinegro con respecto al aforo para el duelo ante los Dragones Celestes.

Las nuevas localidades serán habilitadas en los sectores Andes y Pacífico, donde destacan el aumento en las entradas para menores de edad. Además, el club recalcó que se abren estos sectores debido a que no hay posibilidad de aumentar el aforo en el sector Galería, el cual ya está a totalidad de su capacidad. Con esta información, Rangers contará con 13.000 entradas a disposición para el próximo compromiso en la división de plata. Cabe destacar que el Estadio Iván Azócar cuenta con un aforo completo de 16.070 espectadores, por lo que el duelo entre Rangers e Iquique tendrá un aforo muy cercano a su totalidad.

¿Cuándo juega Rangers?

Rangers de Talca disputará la fecha 26 de la Primera B 2026 en condición de local ante Deportes Iquique, en un duelo vital en su objetivo de mantener la categoría. El choque entre Rojinegros y Dragones Celestes se disputará el próximo lunes 14 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar, ex Fiscal de Talca.