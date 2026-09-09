Datos Clave El día clave: La derrota ante Magallanes en la fecha 21, pese a ir ganando con dos hombres más. La racha: Rangers encadenó cuatro victorias seguidas desde entonces. La frase: “Es creer o reventar”, dijo sobre el episodio de la magia negra.

Hubo un día de lluvia que, según Damián González, marcó un quiebre real en Rangers. El volante uruguayo del club talquino, que este martes anotó en el triunfo ante Deportes Puerto Montt, conversó con Los Tenores de ADN y reveló el momento exacto que explica una de las remontadas más insólitas de la temporada en la Primera B.

“Estamos muy contentos con este presente, pero con los pies sobre la tierra, que aún nos quedan seis finales y tenemos que ir por todo”, comenzó diciendo el exjugador de Universidad de Concepción, quien suma 20 partidos en la actual Liga de Ascenso, con tres goles y las mismas asistencias repartidas.

El partido que lo cambió todo

Todo se remonta a la fecha 21, cuando Rangers perdió ante Magallanes pese a ir ganando 2-1 y con dos jugadores más que el rival. “Ese partido fue increíble la forma en la que se nos escapa. No entendíamos el por qué estábamos atravesando ese momento. Gracias a la lluvia de ese día siento que nos limpiamos”, relató González, en una de las frases más llamativas de la entrevista.

Desde esa fecha, el equipo encadenó cuatro victorias consecutivas, un contraste total con lo que venía siendo la temporada. “Hace un mes atrás nos pegaba en el palo y salía, o nos pasaban cosas increíbles, de no entender. Hoy por suerte estamos en otra situación”, explicó.

Cómo aguantaron el momento más duro

El jugador de 33 años insistió en que el equipo nunca perdió la confianza pese a ubicarse último en la tabla durante buena parte del año. “Todos los partidos por detalles se nos escaparon. Creo que nunca fuimos sobrepasados, aún jugando con el puntero. Nos pasaban cosas increíbles, errores y no podíamos ganar, pero siempre confié en mis compañeros”, agregó, sumando además un reconocimiento al técnico Ivo Basay: “Nos entrega su respaldo, es un entrenador que ya ha vivido estas situaciones”.

Consultado por el episodio de los presuntos elementos de brujería encontrados en el Estadio Bicentenario Iván Azócar, el volante no rehuyó el tema. “Yo un poco creo. Obviamente uno no quiere excusarse en eso, pero soy de creer y es increíble. Es creer o reventar, como dicen. No es excusa, pero siento que todo influye, en lo mental más que nada”, sentenció.