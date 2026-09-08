Rangers dio el gran batacazo de la fecha 25 de la Primera B 2026. En el primer partido de la jornada, los piducanos derrotaron por 2-1 a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue y le metieron presión a Deportes Santa Cruz en la lucha por mantener la categoría.
El conjunto de Talca estuvo en ventaja durante grandes pasajes del partido, pero en el complemento el Velero logró igualar y por si fuera poco, se quedaron con un hombre menos producto de la expulsión de Lautaro Rigazzi. Pese a ello, el elenco de Ivo Basay encontró la victoria cerca del final del compromiso. Con esta victoria, los talquinos sumaron 18 puntos e igualaron a Deportes Santa Cruz en la parte baja de la tabla de posiciones, mientras que el Velero se quedó en el octavo puesto con 34 unidades.
Los goles de Puerto Montt vs Rangers en la Primera B 2026
Rangers fue el primero en golpear en el Chinquihue. En el minuto 17 de la primera mitad, Damián González aprovechó un mal despeje de la zaga de los locales y con un violento zurdazo cruzado superó al portero y puso en ventaja a los forasteros.
En el complemento, en tanto, Puerto Montt salió con todo en búsqueda del empate y lo encontró pasada la hora de juego. En el minuto 63, Danilo Díaz fue derribado en el área y el árbitro no dudó en sancionar penal. El encargado de cambiarlo por gol fue Richard Paredes, quien no dudó y puso el 1-1 transitorio.
Las cosas se complicaron aún más para los piducanos en el minuto 71 cuando Lautaro Rigazzi fue expulsado y dejó a su equipo con diez hombres. Sin embargo, los de Talca encontraron el gol de la victoria a los 79 tras un tiro de esquina servido desde la derecha por Rozas que encontró a Ignacio Mesías, quien decretó el 2-1 definitivo y desató la locura en los visitantes.
Estadísticas de Puerto Montt vs Rangers
- Damian Gonzalez 15′
- I. Mesías 80′
- Richard Paredes 66′
- Resumen
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Cerda
Vásquez
Servetti
Rigazzi
Acuña
Rodríguez
Marcelo
Rozas
Agüero
Márquez
Gonzalez
Mesías
Arias
- Entrenador
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0Ivo Basay Hatibovic
- Bench
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1Villalobos
-
2Carlos José Pacheco Labrín
-
7Ignacio Ibáñez
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11Manuel Vicuña
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23J. Méndez
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31Cristobal Renato Muñoz Nieri
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40Israel Reyes
Ureta
Mancilla
Morales
Riveros
Calisto
Wladimir
González
Maldonado
Díaz
Cárdenas
Vargas
Egaña
Paredes
- Entrenador
-
0Emilio José Mancilla Soldán
- Bench
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3Jesús Pino
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16Jason Flores
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17Byron Nieto
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19Bryan Taiva
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26Nicolás Mancilla
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28Sebastián Pérez
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36Emilio Iker Ascui Gana
¿Cuándo vuelven a jugar Puerto Montt y Rangers?
Deportes Puerto Montt volverá a saltar a la cancha el próximo domingo 13 de septiembre cuando visite a Magallanes en el Estadio Municipal de San Bernardo a partir de las 12:30 horas.
Por su parte, Rangers enfrentará a Deportes Iquique el próximo lunes 14 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Fiscal de Talca. Ambos partidos son válidos por la fecha 26 de la Primera B 2026.