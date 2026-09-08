Datos Clave El resultado: Rangers derrotó por 2-1 a Puerto Montt por la fecha 25 de la Primera B. Los goles: Damián González e Ignacio Mesías anotaron para la visita, mientras que Richard Paredes descontó para el Velero. La tabla: Los piducanos sumaron 18 puntos e igualaron a Santa Cruz en la lucha por no descender.

Rangers dio el gran batacazo de la fecha 25 de la Primera B 2026. En el primer partido de la jornada, los piducanos derrotaron por 2-1 a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue y le metieron presión a Deportes Santa Cruz en la lucha por mantener la categoría.

El conjunto de Talca estuvo en ventaja durante grandes pasajes del partido, pero en el complemento el Velero logró igualar y por si fuera poco, se quedaron con un hombre menos producto de la expulsión de Lautaro Rigazzi. Pese a ello, el elenco de Ivo Basay encontró la victoria cerca del final del compromiso. Con esta victoria, los talquinos sumaron 18 puntos e igualaron a Deportes Santa Cruz en la parte baja de la tabla de posiciones, mientras que el Velero se quedó en el octavo puesto con 34 unidades.

Los goles de Puerto Montt vs Rangers en la Primera B 2026

Rangers fue el primero en golpear en el Chinquihue. En el minuto 17 de la primera mitad, Damián González aprovechó un mal despeje de la zaga de los locales y con un violento zurdazo cruzado superó al portero y puso en ventaja a los forasteros.

En el complemento, en tanto, Puerto Montt salió con todo en búsqueda del empate y lo encontró pasada la hora de juego. En el minuto 63, Danilo Díaz fue derribado en el área y el árbitro no dudó en sancionar penal. El encargado de cambiarlo por gol fue Richard Paredes, quien no dudó y puso el 1-1 transitorio.

Las cosas se complicaron aún más para los piducanos en el minuto 71 cuando Lautaro Rigazzi fue expulsado y dejó a su equipo con diez hombres. Sin embargo, los de Talca encontraron el gol de la victoria a los 79 tras un tiro de esquina servido desde la derecha por Rozas que encontró a Ignacio Mesías, quien decretó el 2-1 definitivo y desató la locura en los visitantes.

Estadísticas de Puerto Montt vs Rangers

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 25 Rangers 2 1 Descanso : 1 0 Tiempo Completo Chinquihue Bicentennial Stadium – Puerto Montt Puerto Montt Damian Gonzalez 15′

I. Mesías 80′ Richard Paredes 66′ Resumen

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 83 ‘ Puerto Montt Tarjeta amarilla : Byron Nieto 80 ‘ Rangers Gol : I. Mesías 78 ‘ Puerto Montt Tarjeta amarilla : Maximiliano Riveros 78 ‘ Rangers Sustitución : Carlos José Pacheco Labrín 71 ‘ Rangers Tarjeta roja : A. Rodríguez 69 ‘ Puerto Montt Sustitución : Jason Flores 68 ‘ Puerto Montt Sustitución : Byron Nieto 66 ‘ Puerto Montt Gol : Richard Paredes 45 + 2 ‘ Rangers Tarjeta amarilla : Sebastián Acuña 39 ‘ Puerto Montt Sustitución : Sebastián Pérez 15 ‘ Rangers Gol : Damian Gonzalez 5 ‘ Rangers Tarjeta amarilla : Junior Arias Rangers Rangers 4-2-2-2 25 Fabián

Cerda 3 Kevin

Vásquez 27 Claudio

Servetti 16 Lautaro

Rigazzi 14 Sebastián

Acuña 18 A.

Rodríguez 10 Iván

Marcelo

Rozas

Agüero 8 Alejandro

Márquez 19 Damian

Gonzalez 39 I.

Mesías 9 Junior

Arias Entrenador

0 Ivo Basay Hatibovic

Bench

1 Villalobos



2 Carlos José Pacheco Labrín



7 Ignacio Ibáñez



11 Manuel Vicuña



23 J. Méndez



31 Cristobal Renato Muñoz Nieri



40 Israel Reyes

Puerto Montt Puerto Montt 4-1-4-1 13 Luis

Ureta 27 Diego

Mancilla 2 Ariel

Morales 4 Maximiliano

Riveros 5 Francisco

Calisto 34 Kevin

Wladimir

González

Maldonado 6 Danilo

Díaz 14 José

Cárdenas 10 Cristobal

Vargas 15 Kevin

Egaña 8 Richard

Paredes Entrenador

0 Emilio José Mancilla Soldán

Bench

3 Jesús Pino



16 Jason Flores



17 Byron Nieto



19 Bryan Taiva



26 Nicolás Mancilla



28 Sebastián Pérez



36 Emilio Iker Ascui Gana

2 Esquinas 2 5 Remates fuera de objetivo 4 12 Tiros Totales 8 130 Ataques 186 71 Ataques peligrosos 115 50 % de Posesión de Balón 50 129 Caja fuerte para pelotas 122 0 Penalizaciones 1 1 Fuera de juego 3 2 Objetivos 1 9 Saques de puerta 10 12 Intentos de gol 8 8 Tiros libres 15 14 Faltas 9 3 Salvadas 5 0 Disparos Bloqueados 5 4 Sustituciones 4 39 Saques de banda 26 1 TarjetasRojas 0 2 Tarjetas amarillas 2 7 Disparos a puerta 4 1 Lesiones 1 Últimos enfrentamientos PUE 1 – 0 RAN 02/05/2026 PUE 1 – 3 RAN 02/09/2023 RAN 0 – 1 PUE 30/04/2023 PUE 1 – 0 RAN 31/10/2022 RAN 0 – 0 PUE 01/06/2022

¿Cuándo vuelven a jugar Puerto Montt y Rangers?

Deportes Puerto Montt volverá a saltar a la cancha el próximo domingo 13 de septiembre cuando visite a Magallanes en el Estadio Municipal de San Bernardo a partir de las 12:30 horas.

Por su parte, Rangers enfrentará a Deportes Iquique el próximo lunes 14 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Fiscal de Talca. Ambos partidos son válidos por la fecha 26 de la Primera B 2026.