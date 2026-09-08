Rangers dio el gran batacazo de la fecha 25 de la Primera B 2026. En el primer partido de la jornada, los piducanos derrotaron por 2-1 a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue y le metieron presión a Deportes Santa Cruz en la lucha por mantener la categoría.

El conjunto de Talca estuvo en ventaja durante grandes pasajes del partido, pero en el complemento el Velero logró igualar y por si fuera poco, se quedaron con un hombre menos producto de la expulsión de Lautaro Rigazzi. Pese a ello, el elenco de Ivo Basay encontró la victoria cerca del final del compromiso. Con esta victoria, los talquinos sumaron 18 puntos e igualaron a Deportes Santa Cruz en la parte baja de la tabla de posiciones, mientras que el Velero se quedó en el octavo puesto con 34 unidades.

Los goles de Puerto Montt vs Rangers en la Primera B 2026

Rangers fue el primero en golpear en el Chinquihue. En el minuto 17 de la primera mitad, Damián González aprovechó un mal despeje de la zaga de los locales y con un violento zurdazo cruzado superó al portero y puso en ventaja a los forasteros.

En el complemento, en tanto, Puerto Montt salió con todo en búsqueda del empate y lo encontró pasada la hora de juego. En el minuto 63, Danilo Díaz fue derribado en el área y el árbitro no dudó en sancionar penal. El encargado de cambiarlo por gol fue Richard Paredes, quien no dudó y puso el 1-1 transitorio.

Las cosas se complicaron aún más para los piducanos en el minuto 71 cuando Lautaro Rigazzi fue expulsado y dejó a su equipo con diez hombres. Sin embargo, los de Talca encontraron el gol de la victoria a los 79 tras un tiro de esquina servido desde la derecha por Rozas que encontró a Ignacio Mesías, quien decretó el 2-1 definitivo y desató la locura en los visitantes.

Estadísticas de Puerto Montt vs Rangers

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 25
Rangers
08/09/2026 18:00
2
1
Descanso : 1 0
Tiempo Completo Chinquihue Bicentennial Stadium – Puerto Montt
Puerto Montt
  • Damian Gonzalez 15′
  • I. Mesías 80′
  • Richard Paredes 66′
  • Resumen
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
83 ‘
Puerto Montt
Tarjeta amarilla : Byron Nieto
80 ‘
Rangers
Gol : I. Mesías
78 ‘
Puerto Montt
Tarjeta amarilla : Maximiliano Riveros
78 ‘
Rangers
Sustitución : Carlos José Pacheco Labrín
71 ‘
Rangers
Tarjeta roja : A. Rodríguez
69 ‘
Puerto Montt
Sustitución : Jason Flores
68 ‘
Puerto Montt
Sustitución : Byron Nieto
66 ‘
Puerto Montt
Gol : Richard Paredes
45 + 2 ‘
Rangers
Tarjeta amarilla : Sebastián Acuña
39 ‘
Puerto Montt
Sustitución : Sebastián Pérez
15 ‘
Rangers
Gol : Damian Gonzalez
5 ‘
Rangers
Tarjeta amarilla : Junior Arias
Rangers
4-2-2-2
Fabián Cerda 25
Fabián
Cerda
Kevin Vásquez 3
Kevin
Vásquez
Claudio Servetti 27
Claudio
Servetti
Lautaro Rigazzi 16
Lautaro
Rigazzi
Sebastián Acuña 14
Sebastián
Acuña
A. Rodríguez 18
A.
Rodríguez
Iván Marcelo Rozas Agüero 10
Iván
Marcelo
Rozas
Agüero
Alejandro Márquez 8
Alejandro
Márquez
Damian Gonzalez 19
Damian
Gonzalez
I. Mesías 39
I.
Mesías
Junior Arias 9
Junior
Arias
  • Entrenador
  • 0
    Ivo Basay Hatibovic
  • Bench
  • 1
    Villalobos
  • 2
    Carlos José Pacheco Labrín
  • 7
    Ignacio Ibáñez
  • 11
    Manuel Vicuña
  • 23
    J. Méndez
  • 31
    Cristobal Renato Muñoz Nieri
  • 40
    Israel Reyes
Puerto Montt
4-1-4-1
Luis Ureta 13
Luis
Ureta
Diego Mancilla 27
Diego
Mancilla
Ariel Morales 2
Ariel
Morales
Maximiliano Riveros 4
Maximiliano
Riveros
Francisco Calisto 5
Francisco
Calisto
Kevin Wladimir González Maldonado 34
Kevin
Wladimir
González
Maldonado
Danilo Díaz 6
Danilo
Díaz
José Cárdenas 14
José
Cárdenas
Cristobal Vargas 10
Cristobal
Vargas
Kevin Egaña 15
Kevin
Egaña
Richard Paredes 8
Richard
Paredes
  • Entrenador
  • 0
    Emilio José Mancilla Soldán
  • Bench
  • 3
    Jesús Pino
  • 16
    Jason Flores
  • 17
    Byron Nieto
  • 19
    Bryan Taiva
  • 26
    Nicolás Mancilla
  • 28
    Sebastián Pérez
  • 36
    Emilio Iker Ascui Gana
2
Esquinas
2
5
Remates fuera de objetivo
4
12
Tiros Totales
8
130
Ataques
186
71
Ataques peligrosos
115
50
% de Posesión de Balón
50
129
Caja fuerte para pelotas
122
0
Penalizaciones
1
1
Fuera de juego
3
2
Objetivos
1
9
Saques de puerta
10
12
Intentos de gol
8
8
Tiros libres
15
14
Faltas
9
3
Salvadas
5
0
Disparos Bloqueados
5
4
Sustituciones
4
39
Saques de banda
26
1
TarjetasRojas
0
2
Tarjetas amarillas
2
7
Disparos a puerta
4
1
Lesiones
1
Últimos enfrentamientos
PUE 1 – 0 RAN 02/05/2026
PUE 1 – 3 RAN 02/09/2023
RAN 0 – 1 PUE 30/04/2023
PUE 1 – 0 RAN 31/10/2022
RAN 0 – 0 PUE 01/06/2022

¿Cuándo vuelven a jugar Puerto Montt y Rangers?

Deportes Puerto Montt volverá a saltar a la cancha el próximo domingo 13 de septiembre cuando visite a Magallanes en el Estadio Municipal de San Bernardo a partir de las 12:30 horas.

Por su parte, Rangers enfrentará a Deportes Iquique el próximo lunes 14 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Fiscal de Talca. Ambos partidos son válidos por la fecha 26 de la Primera B 2026.