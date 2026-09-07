Datos Clave Puerto Montt defiende zona de liguilla: marcha octavo con 34 puntos y necesita volver a sumar para sostenerse entre los equipos que hoy avanzan a la postemporada. Rangers despertó en el momento límite: sigue último con 15 unidades, pero llega a Chinquihue después de encadenar tres triunfos consecutivos. Partido y transmisión: juegan este martes 8 de septiembre a las 18:00 horas, con TV por TNT Sports Premium y streaming en HBO Max.

Puerto Montt vs Rangers abre un cruce con necesidades completamente distintas en la Primera B. Los salmoneros vienen de cortar su mala racha con un triunfo sobre Curicó Unido y están instalados en el límite de la zona de Liguilla de Ascenso, mientras el cuadro talquino pelea por salir del último lugar.

El momento de Rangers cambió radicalmente durante las últimas fechas. El equipo de Ivo Basay consiguió tres victorias consecutivas y volvió a acercarse a la permanencia, aunque llegará al estadio Chinquihue condicionado por ausencias importantes, comenzando por la de su arquero Cristián Campestrini.

¿Qué canal transmite Puerto Montt vs Rangers EN VIVO?

El partido entre Puerto Montt y Rangers será transmitido por TNT Sports Premium.

La señal tendrá el encuentro correspondiente a la fecha 25 de Primera B, que se disputará en el estadio Chinquihue.

Partido: Puerto Montt vs Rangers.

Puerto Montt vs Rangers. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Competencia: Primera B 2026.

¿A qué hora juega Puerto Montt vs Rangers por Primera B?

Puerto Montt vs Rangers se juega este martes 8 de septiembre desde las 18:00 horas.

El encuentro tendrá como escenario el estadio Chinquihue de Puerto Montt y corresponde a la fecha 25 del campeonato.

Fecha: martes 8 de septiembre de 2026.

martes 8 de septiembre de 2026. Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Chinquihue.

Chinquihue. Torneo: Primera B.

Primera B. Fecha: 25.

¿Dónde ver Puerto Montt vs Rangers ONLINE por streaming?

El duelo entre Puerto Montt y Rangers también estará disponible ONLINE y EN VIVO a través de HBO Max.

Para acceder a la transmisión será necesario contar con el plan de la plataforma que incluye los contenidos deportivos de TNT Sports.

Streaming: HBO Max.

¿Dónde ver GRATIS Puerto Montt vs Rangers?

Puerto Montt vs Rangers no tendrá transmisión gratuita por televisión abierta en Chile. La alternativa televisiva será TNT Sports Premium, mientras que el partido podrá verse vía streaming en HBO Max.

La información y el desarrollo del encuentro también podrán seguirse a través de AlAireLibre.cl.

Formación de Puerto Montt vs Rangers

Puerto Montt recupera una alternativa importante para el mediocampo. Alexis Sabella cumplió su suspensión ante Curicó Unido y vuelve a estar habilitado, mientras Gabriel Castillo llegó a cinco tarjetas amarillas y debería quedar fuera.

El equipo también venía siguiendo la evolución física de Luciano Vásquez, Reiner Castro, Gonzalo Collao y Salvador Negrete.

Tomando como base la oncena que derrotó a Curicó y considerando el regreso de Sabella, Puerto Montt podría formar con:

Puerto Montt: Luis Ureta; Diego Mancilla, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Francisco Calisto, Kevin Egaña; Danilo Díaz, Alexis Sabella, José Cárdenas, Cristóbal Vargas; Richard Paredes. DT: Emilio Mancilla.

Sebastián Pérez, Jason Flores y Byron Nieto también dejaron buenas sensaciones entrando desde el banco en el último partido, por lo que Mancilla dispone de alternativas para modificar el ataque.

Rangers, en cambio, deberá reconstruir parte de su equipo por tres ausencias.

Fabián Cerda será el arquero ante Puerto Montt debido a la baja de Campestrini. En defensa, Sebastián Acuña aparece como alternativa para reemplazar al suspendido Claudio Servetti, mientras Tomás Gómez puede retroceder para cubrir el sector dejado por Agustín Mora.

La base que venía utilizando Ivo Basay estaba compuesta por Kevin Vásquez, Lautaro Rigazzi, Alonso Rodríguez, Iván Rozas, Alejandro Márquez, Tomás Gómez, Junior Arias e Ignacio Mesías, aunque el entrenador deberá ajustar la estructura definitiva por las suspensiones.

¿Por qué no juega Cristián Campestrini ante Puerto Montt?

Cristián Campestrini no viajó a Puerto Montt debido a problemas físicos, por lo que Rangers tendrá a Fabián Cerda en el arco.

La ausencia es especialmente sensible por el momento que venía atravesando el argentino. Campestrini fue una de las figuras del 1-0 sobre Deportes Temuco y en ese mismo partido estableció un récord en el fútbol chileno: con 46 años y 80 días se convirtió en el jugador más longevo en disputar un encuentro profesional en Chile, superando la marca que pertenecía a Raúl Coloma.

Rangers tampoco podrá contar con Claudio Servetti ni Agustín Mora, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Cómo llegan Puerto Montt y Rangers a la fecha 25 de Primera B?

Puerto Montt llega después de recuperar oxígeno con un 2-0 sobre Curicó Unido en Chinquihue. Sebastián Pérez abrió la cuenta y Jason Flores cerró el partido en los descuentos, resultado que permitió al equipo cortar una racha de cinco encuentros sin victorias.

Antes de ese triunfo, los salmoneros habían perdido 3-1 ante Deportes Temuco y 4-0 frente a Deportes Iquique, empatado 1-1 con Santiago Wanderers y caído 1-0 ante Unión Española. Con 34 puntos, Puerto Montt ocupa el octavo lugar y se mantiene en zona de Liguilla.

Rangers atraviesa el momento opuesto dentro de su campaña. El conjunto de Ivo Basay viene de vencer 2-1 a San Marcos de Arica, 1-0 a Unión Española y 1-0 a Deportes Temuco, tres triunfos consecutivos que lo devolvieron a la pelea por la permanencia. El equipo sigue último con 15 puntos, pero ahora está a tres unidades de Deportes Santa Cruz. La reacción rojinegra comenzó precisamente después de una larga temporada en el fondo de la clasificación.

El antecedente de la primera rueda favorece a Puerto Montt: el 2 de mayo ganó 1-0 a Rangers en Talca. Ahora el escenario cambia por completo. Los salmoneros necesitan defender su posición de liguilla y Rangers llega obligado a prolongar una racha que, por primera vez en el campeonato, volvió a poner la salvación a su alcance.