Dos expulsiones le cambiaron la cara al partido, y Deportes Santa Cruz supo capitalizarlo con un triunfo que puede resultar clave en su pelea por evitar el descenso en la Primera B 2026. El 1-0 sobre Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones, correspondiente a la fecha 25 del campeonato, terminó con los locales reducidos a nueve jugadores y un golazo de Nadir Zeineddin que decidió todo.

La tensión se instaló desde temprano en el complemento. Al minuto 23, Thomas Jones vio la primera amarilla por un codazo contra Pinto, y apenas 14 minutos después repitió la falta con una entrada fuerte sobre Camisassa que le costó la segunda tarjeta. Iquique se quedó con diez hombres antes del descanso, y el partido comenzó a inclinarse hacia el lado visitante.

Pereyra agravó la situación y Santa Cruz no perdonó

Jugar con uno menos ya representaba un desafío, pero el panorama empeoró a los 57 minutos, cuando Joaquín Pereyra entró con fuerza desmedida sobre Cristóbal Moreno y el árbitro no dudó en mostrarle la roja directa. Con los Dragones Celestes reducidos a nueve jugadores, el control del partido quedó completamente en manos de Santa Cruz.

Los visitantes no tardaron en traducir esa ventaja en gol. A los 72 minutos, Matías Pinto sirvió un tiro de esquina, Zeineddin pivoteó dentro del área y conectó de volea para sellar el 0-1 definitivo, silenciando por completo al Tierra de Campeones.

Cuándo vuelven a jugar Iquique y Santa Cruz en la Primera B 2026

Con este resultado, Deportes Santa Cruz llega a 21 puntos y se mantiene en el puesto 15, aunque logra despegarse del colista de la tabla. Deportes Iquique, en cambio, se queda con 25 unidades en el duodécimo lugar tras una tarde para el olvido como local.

En la próxima fecha, los de Dalcio Giovagnoli recibirán a Deportes Recoleta el 14 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Joaquín Muñoz, mientras que Iquique visitará a Rangers de Talca ese mismo día a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Fiscal de Talca.