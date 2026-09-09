Deportes Iquique vuelve al Tierra de Campeones después de una visita amarga a Quillota. Los Dragones Celestes cayeron por la mínima frente al líder Santiago Wanderers y dejaron pasar la posibilidad de acercarse a los puestos de Liguilla.

Santa Cruz también necesita puntos, aunque por una razón muy distinta. El cuadro de Dalcio Giovagnoli está 15° con 18 unidades y comparte puntaje con Rangers, por lo que cada fecha comienza a pesar cada vez más en la pelea por alejarse del último lugar.

Iquique vs Santa Cruz, minuto a minuto

La previa de Iquique vs Santa Cruz

Deportes Iquique comienza esta fecha en el 12° lugar con 25 puntos en 23 partidos. El equipo de Hernán Peña todavía tiene margen para mirar hacia arriba, pero necesita recuperar regularidad si pretende acercarse al grupo que disputa la Liguilla de Ascenso.

El cuadro celeste ha alternado resultados durante las últimas jornadas. Antes de perder con Wanderers había caído 1-0 ante San Luis, pero también consiguió una contundente victoria por 4-0 sobre Deportes Puerto Montt y rescató un empate 1-1 frente a Deportes Antofagasta.

Santa Cruz, en tanto, afronta un escenario bastante más urgente. Suma 18 puntos en 23 encuentros y aparece en el 15° puesto, igualado en unidades con Rangers, aunque los talquinos ya disputaron un partido más.

El compromiso correspondiente a la fecha 25 de la Primera B 2026 comienza este miércoles a las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

¿Cómo llegan Iquique y Santa Cruz?

Deportes Iquique viene de perder 1-0 ante Santiago Wanderers en el Municipal Lucio Fariña de Quillota. Joaquín Silva marcó el único gol a los 25 minutos, definiendo por sobre la salida de Daniel Castillo.

Los Dragones tuvieron una oportunidad importante sobre el final. Simón Contreras cayó en el área y Mario Salvo cobró inicialmente penal, pero después de revisar la acción en el VAR revirtió su decisión. El equipo de Hernán Peña terminó regresando al norte con las manos vacías.

Santa Cruz, por su parte, igualó 1-1 frente a Unión Española en el Joaquín Muñoz García. Andrés Vilches puso en ventaja a los Hispanos a los 15 minutos, pero Mathías Pinto encontró el empate durante el segundo tiempo.

El cuadro santacruzano jugó el tramo final con diez futbolistas por la expulsión de Nazareno Romero a los 74 minutos. El empate le permitió sumar, aunque no despegarse de una zona baja que sigue muy ajustada.

El antecedente de la primera rueda terminó sin diferencias: Santa Cruz e Iquique empataron 2-2 el 2 de mayo en el Joaquín Muñoz García.

Formaciones de Iquique vs Santa Cruz

Formación de Deportes Iquique: Daniel Castillo; Diego Orellana, Vicente Concha, Franco Ledesma, Felipe Espinoza; Joaquín Pereyra, Bayron Barrera, Brayan Garrido; Thomas Jones, Agustín Venezia; Álvaro Ramos. DT: Hernán Peña.

Formación de Club Deportes Santa Cruz: Juan Dobboletta; David Tati, Braian Camisassa, Hardy Cavero, Felipe Alvarado; Felipe Orellana, Mathías Pinto, Diego Plaza; Cristóbal Moreno, Nadir Zeineddin, Pablo Brito. DT: Dalcio Giovagnoli.

¿Quién es el árbitro de Iquique vs Santa Cruz?

Claudio Díaz será el árbitro principal del partido entre Deportes Iquique y Santa Cruz.

Árbitro: Claudio Díaz

Claudio Díaz Asistente 1: Manuel Marín

Manuel Marín Asistente 2: Nicolás Medina

Nicolás Medina Cuarto árbitro: Fabián Reyes

Fabián Reyes VAR: Mathias Riquelme

Mathias Riquelme AVAR: Sebastián Pérez

¿Dónde ver Iquique vs Santa Cruz EN VIVO?

Iquique vs Santa Cruz se podrá ver EN VIVO únicamente por HBO Max. El partido no tiene señal de televisión informada y estará disponible vía streaming desde las 20:30 horas.

Fecha: miércoles 9 de septiembre de 2026

miércoles 9 de septiembre de 2026 Hora: 20:30 horas

20:30 horas Estadio: Tierra de Campeones

Tierra de Campeones Competencia: Primera B 2026

Primera B 2026 Fecha: 25

25 TV: sin transmisión televisiva informada

sin transmisión televisiva informada Streaming: HBO Max

HBO Max Cobertura online: AlAireLibre.cl