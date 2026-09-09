Deportes Iquique vuelve al Tierra de Campeones después de una visita amarga a Quillota. Los Dragones Celestes cayeron por la mínima frente al líder Santiago Wanderers y dejaron pasar la posibilidad de acercarse a los puestos de Liguilla.

Santa Cruz también necesita puntos, aunque por una razón muy distinta. El cuadro de Dalcio Giovagnoli está 15° con 18 unidades y comparte puntaje con Rangers, por lo que cada fecha comienza a pesar cada vez más en la pelea por alejarse del último lugar.

Iquique vs Santa Cruz, minuto a minuto

La previa de Iquique vs Santa Cruz

Deportes Iquique comienza esta fecha en el 12° lugar con 25 puntos en 23 partidos. El equipo de Hernán Peña todavía tiene margen para mirar hacia arriba, pero necesita recuperar regularidad si pretende acercarse al grupo que disputa la Liguilla de Ascenso.

El cuadro celeste ha alternado resultados durante las últimas jornadas. Antes de perder con Wanderers había caído 1-0 ante San Luis, pero también consiguió una contundente victoria por 4-0 sobre Deportes Puerto Montt y rescató un empate 1-1 frente a Deportes Antofagasta.

Santa Cruz, en tanto, afronta un escenario bastante más urgente. Suma 18 puntos en 23 encuentros y aparece en el 15° puesto, igualado en unidades con Rangers, aunque los talquinos ya disputaron un partido más.

El compromiso correspondiente a la fecha 25 de la Primera B 2026 comienza este miércoles a las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

¿Cómo llegan Iquique y Santa Cruz?

Deportes Iquique viene de perder 1-0 ante Santiago Wanderers en el Municipal Lucio Fariña de Quillota. Joaquín Silva marcó el único gol a los 25 minutos, definiendo por sobre la salida de Daniel Castillo.

Los Dragones tuvieron una oportunidad importante sobre el final. Simón Contreras cayó en el área y Mario Salvo cobró inicialmente penal, pero después de revisar la acción en el VAR revirtió su decisión. El equipo de Hernán Peña terminó regresando al norte con las manos vacías.

Santa Cruz, por su parte, igualó 1-1 frente a Unión Española en el Joaquín Muñoz García. Andrés Vilches puso en ventaja a los Hispanos a los 15 minutos, pero Mathías Pinto encontró el empate durante el segundo tiempo.

El cuadro santacruzano jugó el tramo final con diez futbolistas por la expulsión de Nazareno Romero a los 74 minutos. El empate le permitió sumar, aunque no despegarse de una zona baja que sigue muy ajustada.

El antecedente de la primera rueda terminó sin diferencias: Santa Cruz e Iquique empataron 2-2 el 2 de mayo en el Joaquín Muñoz García.

Formaciones de Iquique vs Santa Cruz

Formación de Deportes Iquique: Daniel Castillo; Diego Orellana, Vicente Concha, Franco Ledesma, Felipe Espinoza; Joaquín Pereyra, Bayron Barrera, Brayan Garrido; Thomas Jones, Agustín Venezia; Álvaro Ramos. DT: Hernán Peña.

Formación de Club Deportes Santa Cruz: Juan Dobboletta; David Tati, Braian Camisassa, Hardy Cavero, Felipe Alvarado; Felipe Orellana, Mathías Pinto, Diego Plaza; Cristóbal Moreno, Nadir Zeineddin, Pablo Brito. DT: Dalcio Giovagnoli.

¿Quién es el árbitro de Iquique vs Santa Cruz?

Claudio Díaz será el árbitro principal del partido entre Deportes Iquique y Santa Cruz.

  • Árbitro: Claudio Díaz
  • Asistente 1: Manuel Marín
  • Asistente 2: Nicolás Medina
  • Cuarto árbitro: Fabián Reyes
  • VAR: Mathias Riquelme
  • AVAR: Sebastián Pérez

¿Dónde ver Iquique vs Santa Cruz EN VIVO?

Iquique vs Santa Cruz se podrá ver EN VIVO únicamente por HBO Max. El partido no tiene señal de televisión informada y estará disponible vía streaming desde las 20:30 horas.

  • Fecha: miércoles 9 de septiembre de 2026
  • Hora: 20:30 horas
  • Estadio: Tierra de Campeones
  • Competencia: Primera B 2026
  • Fecha: 25
  • TV: sin transmisión televisiva informada
  • Streaming: HBO Max
  • Cobertura online: AlAireLibre.cl
Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 25
Deportes Santa Cruz
09/09/2026 21:30
Primera mitad "Champions' Land Stadium" – Iquique
Deportes Iquique
  • Resumen
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
14 ‘
Deportes Santa Cruz
Tarjeta amarilla :
Deportes Santa Cruz
4-2-3-1
Juan Dobboletta 29
Juan
Dobboletta
David Tati 22
David
Tati
B. Camisassa 5
B.
Camisassa
Felipe Alvarado 12
Felipe
Alvarado
Hardy Cavero Vargas 20
Hardy
Cavero
Vargas
Felipe Orellana 6
Felipe
Orellana
Diego Plaza 14
Diego
Plaza
Cristóbal Moreno 26
Cristóbal
Moreno
Mathías Pinto 11
Mathías
Pinto
Pablo Brito 35
Pablo
Brito
Nadir Zeineddin 9
Nadir
Zeineddin
  • Entrenador
  • 0
    Dalcio Giovagnoli
  • Bench
  • 2
    Icker Alonso Quiroz Espinoza
  • 3
    Esteban Flores
  • 4
    Gino Alucema
  • 10
    Santiago Nicolás Mederos Pascal
  • 28
    Martín Quezada
  • 34
    Cristóbal Castillo
  • 36
    Yashir Islame Pinto
Deportes Iquique
4-2-3-1
D. Castillo 12
D.
Castillo
D. Orellana 20
D.
Orellana
Vicente Concha 5
Vicente
Concha
Franco Ledesma 26
Franco
Ledesma
Felipe Espinoza 21
Felipe
Espinoza
Brayan Garrido 18
Brayan
Garrido
J. Pereyra 23
J.
Pereyra
Thomas Jones 7
Thomas
Jones
Bayron Barrera 24
Bayron
Barrera
Agustín Venezia 8
Agustín
Venezia
Á. Ramos 11
Á.
Ramos
  • Entrenador
  • 0
    Hernán Peña
  • Bench
  • 6
    Mario López
  • 15
    N. Ayala
  • 19
    Dylan Arias
  • 25
    Zacarías López
  • 31
    Isaac Díaz
  • 33
    David Tello Montaño
  • 38
    Benjamin Ruz
50
% de Posesión de Balón
50
6
Saques de puerta
0
2
Tiros libres
2
6
Saques de banda
4
1
Tarjetas amarillas
0
Últimos enfrentamientos
CDI 2 – 2 DEP 02/05/2026
CDI 2 – 1 DEP 09/10/2023
DEP 0 – 1 CDI 28/05/2023
CDI 0 – 1 DEP 15/08/2022
DEP 2 – 2 CDI 03/04/2022