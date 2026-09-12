Datos Clave Imponente racha: Rangers acumula cuatro victorias al hilo en la división y se acerca a la salvación. Se mantiene la cábala: Los Rojinegros contarán con una inédita tradición que arrancó hace cuatro fechas. ¿Cuándo juega Rangers?: El próximo lunes 14 de septiembre desde las 10:30 horas ante Deportes Iquique en el Estadio Bicentenario Iván Azócar.

Rangers se juega semana a semana su permanencia en la Primera B 2026, y en la fecha 26 de la división de plata tendrá un duro compromiso ante Deportes Iquique. La escuadra Rojinegra será local en el Estadio Bicentenario Iván Azócar (Ex Fiscal de Talca), y mantendrá una inédita tradición que ha estado presente en sus últimos partidos.

Los escuadra dirigida por Ivo Basay tuvo un renacer en la segunda rueda de la temporada, tras un arranque para el olvido en la primera etapa del certamen, el equipo oriundo de Talca acumula cuatro victorias al hilo y le pisa los talones a Deportes Santa Cruz, que está penúltimo a una distancia de tres unidades. Los triunfos del rojinegro han estado marcados por grandes actuaciones, y una indumentaria poco común que se ha convertido en una cábala para el equipo.

Rangers mantiene su cábala ante Iquique

Desde la fecha 22 a la 25 de la Primera B 2026, Rangers de Talca ha disputado todos sus partidos con su indumentaria visitante de color blanco, dejando de lado su característico uniforme de color rojo y negro. La superstición pudo haberse quebrado en la jornada 24, cuando los Rojinegros fueron locales ante Deportes Temuco, pero decidieron mantener el la casaca visitante el cual fue protagonista de su tercera victoria al hilo.

A pesar de que tenían la oportunidad de ocupar su uniforme tradicional, Rangers se decantó por seguir su tradición con el color blanco, y fue confirmado por las cuentas oficiales de la ANFP quien dio a conocer las indumentarias de ambos equipos. Los Piducanos seguirán con su uniforme visitante, a pesar de ser locales, y Deportes Iquique tendrá su característico color celeste.

©Campeonatochi /IG.

Cabe destacar que Rangers de Talca no cae desde la fecha 21 de la división de plata de nuestro fútbol, en el duelo que disputaron de locales ante Magallanes. En aquel compromiso, los Piducanos usaron su uniforme tradicional, y el Manojito de Claveles les dio vuelta el partido con dos jugadores menos.

¿Cuándo juega Rangers por la Primera B 2026?

Rangers de Talca se reencontrará con su gente este lunes 14 de septiembre en la fecha 26 de la Primera B 2026, cuando reciban en condición de local a Deportes Iquique. El choque entre Piducanos y Dragones Celestes se disputará en el Estadio Iván Azócar (Ex Fiscal de Talca) a partir de las 20:30 horas. Cabe destacar que el duelo no tendrá transmisión televisiva y solo se emitirá por la plataforma de streaming HBO Max.