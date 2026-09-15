San Luis de Quillota consiguió un triunfo valioso en la Primera B 2026. Los canarios se impusieron por 2-1 a Deportes Antofagasta y se metieron en la parte alta de la tabla de posiciones, donde lucharán por el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol chileno.

Con esta victoria, los quillotanos escalaron hasta el tercer lugar con 41 puntos a solo tres del líder Santiago Wanderers y a uno del sublíder Cobreloa. Por su parte, los Pumas se quedaron en el quinto puesto con 38 unidades.

Los goles de San Luis vs Antofagasta

La apertura de la cuenta para San Luis llegó en el minuto 22, luego de un centro desde el sector derecho que Sebastián Parada conectó de forma perfecta para superar al portero Fernando Hurtado y poner el 1-0 en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

Ya en el complemento fue el propio Para quien golpeó de entrada con una anotación en el minuto 48, con lo que parecía que los canarios se llevarían tranquilamente la victoria. Sin embargo, a los 62′ Brayan Hurtado anotó el descuento y puso algo de suspenso sobre el final.

Cerca del término del encuentro, Zacarías Abuhadba tuvo una opción inmejorable para igualar el marcador tras un centro desde el sector derecho, pero el carrilero izquierdo no logró conectar de buena forma en el área y el balón terminó yéndose al saque de arco.

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis vs Antofagasta?

San Luis de Quillota volverá a saltar a la cancha el próximo miércoles 30 de septiembre desde las 18:00 horas frente a Unión San Felipe en el Estadio Municipal de San Felipe en un duelo pendiente de la fecha 25 de la Primera B 2026.

Por su parte, jugará el miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas por la ida de los octavos de final de la Copa Chile. Por el Ascenso, en tanto, volverá a jugar el próximo 4 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán.