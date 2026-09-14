Un partido de infarto se vivió en Talca. Deportes Iquique derrotó por 2-1 a Rangers por la fecha 26 de la Primera B 2026, en un encuentro que tuvo su momento más dramático en el complemento: los piducanos consiguieron empatar a los 72 minutos, pero apenas nueve minutos después recibieron el gol que sentenció una nueva derrota.

Los Dragones Celestes habían golpeado temprano, pero Rangers se negó a entregarse y consiguió levantar un partido que parecía encaminado para la visita. Cuando el empate comenzaba a alimentar la ilusión del colista y de sus hinchas, Iquique encontró el tanto definitivo a los 81′ para quedarse con tres puntos importantes.

Los goles de Rangers vs Deportes Iquique

Deportes Iquique abrió el marcador a los 12 minutos después de aprovechar una desatención de la defensa local. Una buena recuperación permitió a Agustín Venezia habilitar a Diego Orellana, quien remató y generó un rebote dentro del área. Dilan Rojas recogió la pelota y, con Rangers mal parado, sacó un disparo rasante para convertir el 1-0.

Los talquinos tuvieron que remar desde temprano y encontraron premio recién en el segundo tiempo. A los 72′, un balón enviado al área provocó una disputa aérea e Ignacio Mesías, desde el suelo, consiguió mandar la pelota al fondo de la red para establecer el 1-1.

El empate encendió un partido que todavía guardaba su golpe más importante. Solo nueve minutos después, Bayron Barrera apareció por la derecha y lanzó un centro hacia el área. Venezia recibió y sacó un derechazo pegado al segundo palo para marcar a los 81′ el 2-1 definitivo de los de Hernán Peña.

Cómo quedaron Rangers e Iquique en Primera B

La victoria permitió a Deportes Iquique llegar a los 28 puntos y quedar ubicado en el puesto 12 de la tabla de posiciones de la Primera B 2026.

Mucho más delicado es el panorama de Rangers. Los piducanos siguen en el último lugar con 18 unidades y desperdiciaron una oportunidad de sumar en una fecha que había comenzado con un resultado favorable para sus aspiraciones, luego del empate sin goles entre Deportes Santa Cruz y Deportes Recoleta.

Cuándo vuelven a jugar Rangers e Iquique

Tanto Rangers como Deportes Iquique deberán ponerse al día con encuentros pendientes correspondientes a la fecha 16 de la Liga de Ascenso. Ambos compromisos están programados para el 4 de octubre.

Los piducanos visitarán a Deportes Antofagasta desde las 12:30 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, mientras que los Dragones Celestes enfrentarán como visitantes a Unión San Felipe a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe.