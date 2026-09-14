Un resultado que puede pesar en la pelea por la permanencia se registró este lunes en el Estadio Joaquín Muñoz García. Deportes Santa Cruz igualó 0-0 ante Deportes Recoleta por la fecha 26 de la Primera B 2026 y no consiguió tomar distancia de los últimos lugares de la tabla.

Los Comerciantes necesitaban aprovechar la localía ante un rival que también tuvo oportunidades para quedarse con el partido. El encuentro se mantuvo equilibrado, con Santa Cruz buscando con mayor urgencia el arco contrario debido a la presión que supone la remontada de Rangers de Talca en las últimas jornadas.

Esa necesidad también dejó espacios para Recoleta, que consiguió aproximarse al área local y amenazar con llevarse los tres puntos. Sin embargo, ninguno encontró la precisión necesaria para romper el cero y el empate terminó entregándole una vida adicional a los Piducanos.

Cómo quedó la lucha por el descenso en Primera B 2026

La igualdad dejó a Deportes Santa Cruz con 22 puntos, la misma cantidad que Unión San Felipe, mientras que Rangers permanece último con 18 unidades y actualmente ocupa el puesto que significa perder la categoría.

La diferencia entre el colista y sus dos rivales más cercanos es, por lo tanto, de apenas cuatro puntos, aunque los talquinos todavía deben disputar su compromiso de la fecha 26. Rangers enfrentará este martes a Deportes Iquique, con la posibilidad de reducir todavía más la distancia después de los puntos que dejó escapar Santa Cruz.

Cuándo vuelven a jugar Santa Cruz y Deportes Recoleta

Deportes Santa Cruz volverá a jugar como local en la recuperación de la fecha 16, el próximo 3 de octubre cuando reciba a San Marcos de Arica en otro encuentro importante para sus aspiraciones de mantenerse en la Primera B. El duelo está programado para las 20:00 horas en el estadio Municipal de Santa Cruz.

Deportes Recoleta, en tanto, deberá enfrentar a Santiago Wanderers, también el 3 de octubre, pero a las 15:00 horas.