Datos Clave Evolución favorable: Fernando Zampedri respondió bien al tratamiento con antiinflamatorios y no será sometido a exámenes. Regreso esperado: Universidad Católica espera que el delantero pueda entrenar normalmente cuando el plantel vuelva a las prácticas. Próximo partido: La UC visitará a Unión La Calera el 23 de septiembre por los octavos de final de Copa Chile.

Fernando Zampedri evoluciona favorablemente del fuerte pisotón que recibió en el tobillo derecho durante el triunfo por 3-2 de Universidad Católica sobre Palestino y, por ahora, no necesita someterse a exámenes médicos. El delantero abandonó la cancha a los 88 minutos en el Estadio Municipal de La Cisterna, pero la respuesta al tratamiento permitió bajar las alarmas que se encendieron inmediatamente después del partido.

La noticia tiene especial importancia para la UC por el momento que atraviesa su capitán. Zampedri marcó un doblete frente a Palestino, llegó a 25 goles en la temporada y superó su mejor registro anotador desde que arribó a Chile. La victoria, además, dejó a los cruzados con 42 puntos y consolidó su posición en la pelea por el Chile 2 para la Copa Libertadores 2027.

¿Qué lesión tiene Fernando Zampedri?

La evolución de Fernando Zampedri permitió descartar una lesión que obligue a realizar estudios médicos. El goleador se mantiene en contacto con el cuerpo médico de Universidad Católica y respondió favorablemente a los antiinflamatorios suministrados después del golpe sufrido ante Palestino.

“Desde el momento de la lesión, el Toro ha estado en contacto permanente con el cuerpo médico de la UC, que le suministró antiinflamatorios. Estos funcionaron bien y se descartó realizarle exámenes médicos. Así, no corre peligro su participación en los próximos compromisos“, informó La Tercera.

El panorama es mucho más favorable que el que se proyectaba en La Cisterna. Enzo Roco pisó el tobillo derecho del delantero cuando se disputaban los minutos finales y Zampedri terminó dejando el terreno de juego con evidentes muestras de dolor. La acción provocó además el fuerte reclamo de Daniel Garnero, quien cuestionó que la infracción no fuera sancionada.

Muchachos, el Toro está bien ✅, ¡tan bien como este golazo ante Palestino! 💥



En los primeros minutos de juego, pase de Palavecino y el goleador histórico que resuelve en el área chica y define como el crack que es 😎



🔥 𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎 🔥 pic.twitter.com/1R4q0PvNec — Universidad Católica (@Cruzados) September 14, 2026

¿Zampedri jugará el próximo partido de la UC?

La UC retomará los entrenamientos el jueves y la expectativa del cuerpo técnico es que Zampedri pueda trabajar normalmente. Además, el calendario entrega un margen importante: los cruzados no volverán a disputar un partido oficial hasta el miércoles 23 de septiembre, cuando visiten a Unión La Calera a las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar por la ida de los octavos de final de Copa Chile.

“De momento, el plantel retomará las prácticas el jueves y se espera que el delantero entrene con normalidad. En el calendario del equipo precordillerano no aparece ningún duelo hasta el próximo 23 de septiembre, en el que los cruzados visitarán a Unión La Calera, por la Copa Chile”, agregó el citado medio.

Esos 11 días sin competencia entre el choque con Palestino y la visita a La Calera aparecen como una ventaja para la recuperación del capitán.