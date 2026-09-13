Deportes Santa Cruz y Deportes Recoleta se enfrentan por la Fecha 26 de la Primera B 2026, en el cierre de la jornada del lunes en el Joaquín Muñoz García. Los locales vienen de ganar en el norte y buscan encadenar resultados en su lucha por escapar del descenso, mientras que el Reco, en la zona media, suma dos triunfos en sus últimas tres presentaciones.

El historial reciente favorece a la visita: Recoleta ganó 1-0 en el duelo de la primera rueda, el 9 de mayo en el Leonel Sánchez, y también se impuso 3-2 en el último cruce de la temporada pasada.

¿Dónde ver EN VIVO Santa Cruz vs Recoleta?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Cruz vs Recoleta?

Fecha: Lunes 14 de septiembre

Lunes 14 de septiembre Hora: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Municipal Joaquín Muñoz García (Santa Cruz)

Árbitros de Santa Cruz vs Recoleta

Árbitro: Jorge Osés

1er asistente: Cristóbal Berríos

2do asistente: Ariel Armijo

4to árbitro: Francisco Soriano

VAR: Mathias Riquelme

AVAR: Nicolás Fuentes

¿Cómo llegan Santa Cruz vs Recoleta?

Deportes Santa Cruz consiguió un triunfo de oro en el norte. El elenco de Dalcio Giovagnoli venció 1-0 a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones y cortó una racha de cuatro partidos sin ganar, que incluyó el 1-1 ante Unión Española en casa, el 0-0 con Unión San Felipe y las derrotas frente a Magallanes (0-1) y San Luis (0-2). Con esos tres puntos, los unionistas tomaron aire en la pelea por la permanencia.

Deportes Recoleta, en cambio, atraviesa un buen momento. El equipo de Francisco Arrué venció 2-1 a San Marcos de Arica en La Pintana y antes había dado el golpe en el Calvo y Bascuñán, donde superó 2-1 a Deportes Antofagasta. Con dos triunfos y un empate en sus últimas tres fechas, el Reco quiere seguir escalando posiciones en la tabla.

Formaciones de Santa Cruz vs Recoleta

Posible formación de Deportes Santa Cruz: Juan Dobboletta; David Tati, Braian Camisassa, Hardy Cavero, Felipe Alvarado; Felipe Orellana, Mathías Pinto, Diego Plaza; Cristóbal Moreno, Nadir Zeineddin y Pablo Brito

Posible formación de Deportes Recoleta: Álvaro Salazar; Nicolás Arismendy, Francisco Alarcón, Germán Estigarribia, Brayams Viveros; Branco Provoste, Carlos González, Nicolás Carvajal; Pedro Sánchez, Gonzalo Álvarez y Camilo Rodríguez. DT: Francisco Arrué.