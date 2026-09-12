Guillermo Maripán vivió una jornada particular: el chileno se llenó de críticas por ser “cómplice” de un gol que recibió Internacional de Porto Alegre en su triunfo por 2-1 contra Chapecoense y, además, participó de una trifulca en los minutos finales del partido, la que en todo caso no pasó a mayores.

De todas maneras, el exjugador de Torino y Monaco es fijo en el equipo estelar del técnico Paulo Pezzolano, elenco que lucha por zafar del descenso, y que dio un gran paso con esta victoria en la Fecha 27 del Brasileirao.

Las críticas que recibió Maripán en Brasil

Guillermo Maripán fue sindicado como uno de los responsables del tanto de Chapecoense contra Internacional de Porto Alegre. El chileno no estuvo afortunado en un despeje de un balón en el área de propia, jugada que segundos después terminó en gol con un centro por arriba que tampoco pudo interceptar, aunque el balón no iba exactamente al sector que él defendía.

Zagueiro Maripan: horrível da bola

Matheus Cunha: pior goleiro da série a



A água é molhada… https://t.co/CGK1LYynYv — Hackeado by #10Hack3r – 4 (@Interverso1) September 12, 2026

De todas maneras, un fanático se preguntó cuántos goles ha concedido Inter en el juego aéreo desde que llegó Maripán, añadiendo que se trabajaba de un “supuesto” especialista en ese ítem.

Otro hizo hincapié en el fallido despeje, asegurando que “es horrible con la pelota”, mientras que habían algunos que pedían que no hubiera un mano a mano del chileno, ni tampoco del argentino Gabriel Mercado.

Levantamento para saber quantos gol de cabeça tomamos desde a contratação do Maripan, o suposto zagueiro especialista em bola aérea — Wesley desejando o fim da vida de Barcellos (@_Wesley7_) September 12, 2026

Además, fue señalada su participación en el conato final entre jugadores de ambos elencos, aunque allí no hubo mucho cuestionamiento.

¿Cuándo vuelve a jugar Maripán con Internacional de Porto Alegre?

Internacional de Porto Alegre vuelve a la cancha el sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas contra Sao Paulo, encuentro que disputará de visita en el estadio Morumbí.

Se espera que Guillermo Maripán sea titular, ya que viene siendo permanentemente desde que volvió a Sudamérica.