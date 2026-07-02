Datos Clave Oficial: Guillermo Maripán fue presentado como nuevo jugador de Inter de Porto Alegre. Motivo: El defensor reconoció que quería volver a Sudamérica tras 9 años en Europa. Recuerdo de Elías: El zaguero tuvo palabras para Elías Figueroa a incluso recibió un afectuoso saludo del histórico central.

Guillermo Maripán fue oficializado como nuevo jugador de Internacional de Porto Alegre. Tras nueve años en Europa, el defensor chileno concretó su retorno a Sudamérica, donde fichó hasta el 2028 con el elenco brasileño.

En sus primeras declaraciones como jugador del club, el zaguero contó por qué decidió arribar al elenco ‘colorado’ y también recordó la figura de Elías Figueroa, ídolo de la institución.

¿Por qué Maripán decidió fichar por Inter de Porto Alegre?

En conversación con los canales oficiales del Inter, Maripán se mostró feliz por el fichaje y reconoció el interés que tenía por regresar a tierras sudamericanas.

“Estoy muy feliz. Después de nueve temporadas en Europa, en distintas ligas, tenía muchas ganas de volver a Sudamérica. Desde que empezamos a hablar con el Inter sabía que era un equipo muy importante y tenía muchas ganas de venir, así que estoy feliz de estar acá”, señaló.

“Sé que es un club grande, tienen una gran hinchada. Han jugado compatriotas chilenos muy importantes acá. Desde el primer día que hablamos mostraron mucho interés y eso para mí también es muy importante”, agregó.

Maripán recordó a Elías Figueroa en su llegada a Inter

Por otro lado, el defensor de 32 años recordó a Elías Figueroa, histórico zaguero chileno e ídolo de Inter de Porto Alegre. “Es un ídolo para mí y para el pueblo chileno. Cuando el club mostró interés en mí, lo primero que pensé fue en Elías y toda la historia que tiene aquí”, indicó.

Por su parte, Figueroa a través de un video envió un afectuoso saludo a Maripán y le deseó éxito en su nuevo desafío. “Tengo la certeza de que vas a cumplir las expectativas de los hinchas. Buena suerte en esta etapa, Guillermo. Esta camiseta se respeta y se ama”, declaró.