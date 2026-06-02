Datos Clave Doble renovación: La agencia MB 17 Sports Group negocia la continuidad conjunta de los jugadores Fernando Zuqui y Justo Giani. Amenaza trasandina: Argentinos Juniors tiene en la mira a Giani para reemplazar a Leandro Fernández de cara a la próxima temporada. Lucha de gigantes: Universidad Católica competirá directamente con Botafogo y Olympiacos por el fichaje como jugador libre de Guillermo Maripán.

Universidad Católica atraviesa una semana soñada tras su histórico triunfo ante Boca Juniors en La Bombonera y la goleada frente a Huachipato en el sur. Con el equipo clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores y afianzado en el segundo lugar del Campeonato Nacional 2026, la dirigencia ya pone sus ojos en el mercado de pases de invierno. El propio director técnico, Daniel Garnero, adelantó las intenciones de la cúpula cruzada: advirtió que la exigencia del calendario será máxima y aseguró que, si existe la opción real de sumar jerarquía, “lo vamos a intentar y lo vamos a hacer”.

Renovaciones Universidad Católica: El doble acuerdo que negocia la directiva

Para cumplir con las exigencias de competencia, y según información de Al Aire Libre, la primera tarea en la precordillera es asegurar a quienes ya están. La directiva cruzada espera cerrar la extensión de Fernando Zuqui, cuyo vínculo actual termina el 30 de junio, proyectando una renovación hasta fines de 2027 con evidentes mejoras salariales.

Sin embargo, esta operación podría transformarse directamente en una firma múltiple. Justo Giani, quien ya suma 7 goles y 2 asistencias desde su llegada en Liga de Primera, también finaliza su contrato a fines de esta temporada. Como ambos jugadores son representados por la agencia MB 17 Sports Group, liderada por Mauro Boseilli, la intención del entorno del futbolista es asegurar dicha continuidad en este mismo mercado mediante una operación conjunta.

La urgencia por blindar al atacante es real, ya que el extremo de 27 años ingresa en sus últimos seis meses de contrato y despertó un fuerte interés internacional. Argentinos Juniors busca un delantero de dichas condiciones ante la inminente salida de Leandro Fernández, quien llegó este año desde Universidad de Chile y cuyo paso no fue lo esperado.

Refuerzos UC 2026: ¿Es posible el regreso de Guillermo Maripán?

Más allá de las vitales retenciones y del ya asegurado regreso del lateral derecho Guillermo Soto desde Tigre de Argentina, el gran golpe del mercado nacional podría llegar directamente desde Europa. En el entorno de San Carlos de Apoquindo afirman con total seguridad que la operación Maripán está en marcha.

El experimentado defensor chileno termina contrato en un mes con el Torino, elenco que no le renovará el vínculo tras dos temporadas, en las cuales pasó de ser titular inamovible a la suplencia. Aunque el zaguero nacional percibe un millonario sueldo de 311 millones de pesos en Italia, su inminente condición de jugador libre permite negociar con el pase en su poder.

No obstante, la escuadra franjeada no corre sola en esta carrera. Desde el fútbol brasileño, Botafogo considera a Maripán como una alternativa principal para cubrir el espacio dejado por la salida de Alexander Barboza hacia Palmeiras. Por su parte, desde el viejo continente aseguran que el Olympiacos de Grecia también lo tiene en carpeta por su dinamismo para que tome el lugar que dejó el capitán Retsos, sumando alta complejidad a la operación retorno del jugador de 32 años.