Datos Clave Garnero pone el foco en el mercado: El técnico cruzado apuntó al mercado de fichajes con la intención de reforzar el plantel de cara al segundo semestre. Los halagos del dt al plantel: Tras golear a Huachipato, el técnico llenó de elogios al equipo por su compromiso a pesar de no haber descansado. La dura semana de la UC: Según Garnero, el plantel llegó al encuentro ante Huachipato sin descansos, ya que llegó el viernes al país tras vencer a Boca, el sábado emprendieron vuelo a Talcahuano y este domingo se enfrentaron a los Acereros.

Ad portas de cerrar el primer semestre del fútbol nacional, Universidad Católica destaca como uno de los equipos con mejor presente, tanto en panorama nacional como en el internacional, ya que se encuentra en octavos de final de Copa Libertadores 2026 y es el escolta de Colo Colo en el Campeonato Nacional, por lo que tendrán una segunda rueda bastante cargada en todos sus frentes.

El equipo dirigido por Daniel Garnero asoma como uno de los rivales a vencer, ya que durante esta jornada se impusieron por 0-3 ante Huachipato de visita a Talcahuano. Post partido en el sur del país, el técnico elogió la entrega de su plantel a pesar del cansancio y apuntó al próximo mercado de fichajes para fortalecer a su escuadra de cara a los próximos retos.

Garnero busca fortalecer el plantel de los Cruzados

Tras golear a los Acereros de visita, Daniel Garnero se dirigió a conferencia de prensa para reunirse con los medios, donde fue consultado sobre la actualidad de los Cruzados y la posibilidad de sumar nuevos nombres al equipo, donde no dudó en señalar que es una posibilidad para la compleja segunda rueda.

“A principio de año sabíamos de la exigencia que tendría el equipo. Terminó mayo y lo hicimos bien junto al plantel, pero a nosotros los entrenadores siempre que se puede reforzar el plantel lo vamos a intentar. Siempre es bueno de cara a las competencias que se vienen. Hoy obtuvimos la victoria por el amplio plantel que tenemos. Jugadores que no venían jugando, que tienen un gran nivel pero no estaban jugando, nos permitieron llevarnos los tres puntos a Santiago”, señaló Garnero, quien no cierra la chance de sumar nombres a Universidad Católica en el próximo mercado.

Además, el entrenador trasandino no dejó pasar la oportunidad de alabar el trabajo hecho por sus pupilos ante Huachipato, ya que no tuvieron descanso post victoria ante Boca Juniors. Según señaló el técnico, llegaron a Santiago el viernes, viajaron a Talcahuano el sábado y jugaron este domingo ante los Acereros. Garnero apuntó que el grupo está comprometido y eso es lo que lleva a los buenos resultados en los Cruzados.