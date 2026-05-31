Datos Clave El apuntado por los Cruzados: Católica tendría ojos puestos en Maripán y sería una opción si algún defensor de los Cruzados se va en este mercado de fichajes. Maripán no sigue en Torino: El defensor termina contrato el 30 de junio y decidió no renovar con los italianos. La competencia de los Cruzados: River Plate sería del agrado de Eduardo Coudet, y estaría cerca de fichar al defensor.

El próximo mercado de fichajes está muy cerca de comenzar, ya que cuando finalice la primera rueda del Campeonato Nacional 2026 este período abrirá, y los clubes ya piensan en jugadores para reforzar sus escuadras. Uno de ellos es Universidad Católica, de gran campaña tanto a nivel internacional como nacional, por lo que buscan jerarquía para una segunda rueda que los establezca como uno de los rivales a vencer.

Si bien aún no se especulan salidas en el próximo mercado para la escuadra universitaria, desde el mundo cruzado se especula que hay un apuntado para reforzar la zaga defensiva del plantel dirigido por Daniel Garnero. Se trata de un seleccionado nacional que milita en Europa hace más de ocho años y que fue formado en San Carlos de Apoquindo.

Maripán: El apuntado por la UC

Según informa el medio La Tribuna Cruzada, el defensor apuntado por los universitarios para fortalecer el bloque defensivo del equipo es Guillermo Maripán, defensor de 32 años que se encuentra en Torino de Italia, pero que el fin de su contrato a la prontitud abriría una puerta para que Católica vaya por él en el libro de pases.

En el portal de los cruzados, el comunicador Alberto Stephens señaló que “Me llegó directamente, Guillermo Maripán termina contrato ahora con el Torino. Si se va Dani (Daniel González) a mitad de año, sería un salto de calidad reemplazarlo por Maripán”. El periodista apuntó que si el defensor Daniel González opta por dejar el club, el reemplazo de este sería el actual defensor de La Roja.

Cabe destacar que es cierto que Guillermo Marpán termina su contrato con el Torino a finales de junio y ha decidido no renovar con la escuadra italiana. Ante este suceso, hay un club sudamericano que se adelantó durante los últimos meses por una contratación por el Memo, River Plate.

Según diversos medios, Maripán sería el apuntado por el “Chacho” Coudet para fortalecer la escuadra millonaria, pero la llegada del defensor campeón del mundo, Nicolás Otamendi, podría cambiar los planes, debido a que ocupan la misma posición en el campo de juego.