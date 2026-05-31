Datos Clave Tridente en Ataque: Montes, Zampedri y Giani lideran el once de Garnero en Talcahuano. 13 Puntos Abajo: Colo Colo saca esa ventaja, por eso los Cruzados necesitan ganar. González Titular Confirmado: Forma dupla con Ampuero en el eje defensivo ante los acereros.

U Católica no tiene tiempo para distracciones. Tras el histórico triunfo ante Boca Juniors en La Bombonera por Copa Libertadores, los Cruzados deben volver a poner el foco en el torneo local, donde la situación es mucho menos alentadora. En el Campeonato Nacional 2026, el equipo de Daniel Garnero viene de caer ante Colo Colo en el Claro Arena y ve cómo los albos les sacan momentáneamente 13 puntos en la tabla, una diferencia que obliga a ganar sin contemplaciones esta tarde en Talcahuano.

La visita a Huachipato es, entonces, una final encubierta para los estudiantiles. No hay margen para cálculos ni rotaciones pensando en el torneo continental: se necesitan los tres puntos para no alejarse aún más del líder y mantener vivas las aspiraciones en el campeonato nacional.

Con ese panorama sobre la mesa, Garnero ya tiene decidida su oncena y los nombres que ilusionan a la hinchada cruzada.

La formación que prepara Garnero para enfrentar a Huachipato

El entrenador argentino no haría mayores experimentos para este compromiso. Según se maneja en el entorno del club, la UC formaría con Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en la línea defensiva; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez en el mediocampo; y la tridente ofensiva compuesta por Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

La novedad más llamativa es la titularidad de Daniel González junto a Branco Ampuero en el eje de la defensa, una dupla que Garnero ha ido consolidando en las últimas semanas. En el mediocampo, la presencia de Valencia y Zuqui buscará dar equilibrio y salida limpia al juego estudiantil.

Zampedri, el arma más peligrosa de la UC

Como ha sido costumbre en los últimos años, Fernando Zampedri será la referencia ofensiva de los Cruzados. El delantero argentino llega con la confianza intacta tras su participación en los duelos por Libertadores y buscará seguir sumando goles en el torneo local, donde la UC necesita que su goleador aparezca para acortar distancias con Colo Colo.

A su lado, Clemente Montes y Justo Giani serán los encargados de darle movilidad y desequilibrio al ataque visitante. Giani, en particular, ha ido ganando protagonismo en el esquema de Garnero y podría ser un factor diferenciador ante una defensa de Huachipato que ha mostrado fisuras en las últimas fechas.