Datos Clave Riesgo para la UC: Dos grandes de Argentina buscan a figura ofensiva de Daniel Garnero. Los números de Justo Giani: El extremo trasandino registra 12 goles y 3 asistencias en 26 partidos jugados. El contrato de Giani con la UC: Giani llegó en enero a los Cruzados y tiene contrato con la franja hasta diciembre del 2026.

Universidad Católica se encuentra en el mejor momento de la temporada. Tras vencer a Boca Juniors de visita, clasificar como líder a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y ser actualmente co-líder del Campeonato Nacional 2026, los Cruzados son una de las grandes realidades tanto en el plano internacional como nacional, debido a su gran poderío ofensivo.

A inicios de temporada, el dilema de Daniel Garnero era quién iba a ser el acompañante de Fernando Zampedri en ofensiva, donde con el pasar de las semanas encontró respuestas en Justo Giani, Clemente Montes, Matías Palavecino y Diego Corral. Hoy, uno de ellos está siendo vigilado desde Argentina para el mercado de fichajes entrante, siendo un riesgo para los de la franja que lo consideran una pieza fundamental en el esquema del equipo.

Figura cruzada es buscada desde Argentina

Según señaló el periodista de TyC Sports y Radio La Red de Argentina, Garmán García, se trata del atacante trasandino Justo Giani, quien llegó durante esta temporada a Universidad Católica proveniente de Aldosivi.

“Justo Giani, en la mira de dos equipos grandes de la Argentina. El extremo de 27 años ingresa en sus últimos seis meses de contrato con U Católica”, señaló el comunicador, que apunta a que el atacante está siendo vigilado y evaluado por dos equipos importantes del otro lado de la cordillera.

🚨Justo Giani, en la mira de dos equipos grandes de 🇦🇷



📍El extremo de 27 años ingresa en sus últimos seis meses de contrato con #UCatolica



👉10+3 GA para el delantero del equipo 🇨🇱 en 2026 pic.twitter.com/cAT71UOh51 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 30, 2026

Giani se ha convertido en una de las piezas vitales para Daniel Garnero, ya que a pesar de que no juega de titular en todos los encuentros, como lo fue el duelo ante Boca Juniors en La Bombonera, su juego le ha dado una nueva forma de atacar a los Cruzados con su presencia.

Los números de Justo Giani

El extremo izquierdo oriundo de Quilmes ha sido la revelación del fútbol chileno, convirtiéndose en uno de los mejores fichajes del libro de pases de verano. En 26 partidos jugados, Justo Giani registra 12 goles y tres asistencias, por lo que sus 15 participaciones de gol tientan a diversos clubes del extranjero. Giani llegó en enero a Católica y tiene contrato hasta diciembre de este año, por lo que los Cruzados deberán moverse si quieren retener al delantero.