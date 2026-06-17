Datos Clave Fin de un ciclo: El central de 32 años se despide del fútbol europeo luego de casi diez temporadas, donde defendió las camisetas de Deportivo Alavés, AS Mónaco y Torino. Agente libre: Al no extender su estadía en el cuadro de Turín, el jugador negoció su traspaso con el pase en su poder, facilitando la operación con la escuadra sudamericana. Presente complejo: El nuevo club del chileno marcha en la 14° posición de la liga local, ubicándose a tan solo un punto de la temida zona de descenso directo.

Aprovechando el receso de las ligas por la disputa del Mundial 2026, Guillermo Maripán viajó a Chile para disfrutar de sus vacaciones. Su presencia en el Claro Arena ilusionó a más de algún hincha de Universidad Católica con un posible retorno a la precordillera, pero el futuro del espigado defensor está bastante lejos de San Carlos de Apoquindo. Tras finalizar su contrato en la Serie A de Italia, el “Memo” tomó la drástica decisión de ponerle punto final a su extensa travesía de casi una década por Europa para regresar a Sudamérica y convertirse en el flamante refuerzo estelar de un histórico gigante del fútbol brasileño.

¿En qué equipo jugará Guillermo Maripán en Brasil y cuándo firma?

El misterio sobre su nuevo destino se resolvió rápidamente. Guillermo Maripán seguirá los pasos del legendario Elías Figueroa y se transformará en nuevo jugador del Internacional de Porto Alegre.

La información fue adelantada inicialmente por el portal brasileño GZH, el cual confirmó que la dirigencia “colorada” se movió con rapidez tras enterarse de que el zaguero quedó con el pase en su poder al no renovar con el Torino. Si bien aún no trascienden los montos exactos de la operación, la negociación se ajustó perfectamente a las condiciones financieras del club.

Según pudo saber Al Aire Libre, Maripán viajará a Brasil la próxima semana para someterse a los exhaustivos exámenes médicos de rigor. De superar con éxito la revisión física, el central estampará su firma en un contrato que lo ligará a la institución gaúcha hasta diciembre del 2028.

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El complejo escenario que enfrentará Maripán en el Inter de Porto Alegre

El arribo del seleccionado chileno a Porto Alegre —donde el último compatriota en brillar fue Charles Aránguiz— no será un desafío sencillo. El equipo no atraviesa por su mejor momento deportivo en el plano local.

Actualmente, el Inter marcha en la 14° posición del exigente Brasileirao con 21 unidades. La tabla está al rojo vivo, ya que el nuevo elenco de Maripán se encuentra a una sola unidad de Vasco da Gama (17°), equipo que hoy está perdiendo la categoría en la zona de descenso.

A la urgencia de sumar puntos en la liga local, se suma el calendario copero. El elenco “Colorado” sigue con vida en la Copa de Brasil, donde están instalados en los octavos de final y deberán medirse en partidos de ida y vuelta nada menos que ante el Corinthians durante el mes de agosto. Un escenario de máxima presión donde la jerarquía europea de Maripán será fundamental para afirmar la estantería del equipo.

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