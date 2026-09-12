Alexis Sánchez tendrá otra oportunidad para levantar a un CF Montréal que no consigue salir del fondo. El chileno viene de ser titular ante Charlotte FC, partido en el que tuvo mucho contacto con la pelota actuando por zonas interiores, pero desperdició una ocasión clarísima cuando el marcador todavía estaba igualado.

El desafío ahora cambia por completo. Colorado Rapids se hace fuerte como local y pelea por entrar a los playoffs de la Conferencia Oeste, mientras Montréal llega obligado a cortar una racha que lo mantiene como colista del Este.

Colorado Rapids vs Montreal, minuto a minuto

La previa de Colorado Rapids vs Montreal

Colorado llega mejor parado al cruce. Los Rapids aparecen en la zona de pelea por los playoffs del Oeste y han encontrado buena parte de su estabilidad jugando en casa, donde encadenan triunfos y han mejorado considerablemente en defensa.

El panorama de Montréal es bastante más incómodo. El equipo canadiense está en el último lugar de la Conferencia Este y cada fecha reduce su margen para intentar acercarse a la zona de postemporada.

Para Alexis, además, el encuentro llega apenas días después de una noche amarga ante Charlotte. El chileno fue titular, participó activamente en la generación ofensiva y tuvo en sus pies una de las mejores oportunidades de Montréal, pero su remate se fue sobre el travesaño. Poco después llegó el 2-1 definitivo del rival.

El partido se jugará en el Dick’s Sporting Goods Park de Commerce City, un escenario donde Colorado suele sacar ventaja y en el que Montréal tendrá que mejorar especialmente su rendimiento defensivo.

¿Cómo llegan Colorado Rapids y Montreal?

Colorado Rapids ha mostrado una campaña bastante más equilibrada. En sus últimos seis partidos registra tres victorias, un empate y dos derrotas, aunque su principal fortaleza aparece jugando ante su gente, donde encadenó tres triunfos consecutivos sin recibir goles.

Esa solidez contrasta con el presente de Montréal, que apenas consiguió una victoria en sus últimos seis encuentros y ha sufrido especialmente fuera de casa. El cuadro canadiense arrastra problemas para contener a sus rivales y ha recibido demasiados goles durante buena parte de la temporada.

Su presentación más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante Charlotte FC. Daniel Ríos adelantó a Montréal, pero Liel Abada empató apenas tres minutos después y, tras la ocasión desperdiciada por Alexis en el complemento, Idan Toklomati resolvió el partido para la visita.

Colorado, en cambio, busca aprovechar esa fragilidad para seguir afirmándose en la lucha por los playoffs, donde cada punto empieza a pesar mucho más.

Formaciones de Colorado Rapids vs Montreal

Posible formación de Colorado Rapids: Adam Beaudry; Reggie Cannon, Loïc Williams, Rob Holding, Miguel Navarro; Hamzat Ojediran, Paxten Aaronson, Youssef Maziz; Georgi Minoungou, Rafael Navarro y Darren Yapi.

El cuadro local tiene fuera a Jackson Travis, Wayne Frederick, Theodore Ku-DiPietro y Zack Steffen.

Posible formación de CF Montréal: Sébastian Breza; Jalen Neal, Brayan Vera, Brayan Ceballos, Luca Petrasso; Samuel Piette, Matty Longstaff, Alexis Sánchez; Prince Owusu, Fabian Herbers y Daniel Ríos.

Montréal tampoco llega completo: Olger Escobar, Dante Sealy, Ivan Losenko, Bode Hidalgo, Efraín Morales y Frankie Amaya aparecen entre sus bajas.

La presencia de Alexis dentro del mediocampo volvería a darle libertad para recibir por dentro, una posición desde la que tuvo mayor participación ante Charlotte y logró involucrarse con más frecuencia en los ataques del equipo canadiense.

¿Dónde ver Colorado Rapids vs Montreal EN VIVO?

Colorado Rapids vs CF Montréal se podrá ver EN VIVO y ONLINE en Chile a través de Apple TV, plataforma que transmite los partidos de la MLS.