Alexis Sánchez va por un nuevo triunfo en la Major League Soccer (MLS). El chileno que solo conoce un triunfo desde su arribo a la competencia norteamericana volverá a saltar a la cancha este miércoles 9 de septiembre cuando el CF Montréal reciba a Charlotte por la fecha 24 del torneo.

El equipo del tocopillano necesita urgente sumar de a tres, puesto que es el colista absoluto de la Conferencia Este con 21 puntos y se encuentra a seis unidades de la zona que entrega boletos a los playoffs.

¿Qué canal transmite CF Montreal vs Charlotte EN VIVO?

CF Montréal vs Charlotte no tendrá transmisión televisiva en Chile. La única forma de ver en vivo el partido en nuestro país es a través de la plataforma de streaming de Apple TV, la cual tiene el derecho de toda la Major League Soccer.

TV en Chile: no tiene transmisión.

no tiene transmisión. Streaming: Apple TV.

Apple TV. Cobertura online: AlAireLibre.cl.

¿A qué hora juega CF Montreal vs Charlotte?

CF Montréal recibe a Charlotte este miércoles 9 de septiembre desde las 20:30 horas de Chile en el Estadio Saputo. El partido corresponde a la fecha 24 de la MLS.

Fecha: miércoles 9 de septiembre de 2026.

miércoles 9 de septiembre de 2026. Hora en Chile: 20:30 horas.

20:30 horas. Estadio: Saputo, Montréal.

Saputo, Montréal. Competencia: Major League Soccer (MLS).

Major League Soccer (MLS). Fase: Fecha 24 de la temporada regular.

¿Dónde ver CF Montreal vs Charlotte ONLINE por streaming?

La única alternativa para ver el duelo entre CF Montréal y Charlotte a través de streaming es a través de la plataforma de pago de Apple TV.

Para ello, debes tener una suscripción activa, la cual tiene un valor mensual de $6.990. Para acceder al contenido no necesitas un dispositivo Apple, ya que el servicio es compatible con diversos celulares, tablets, computadores y smart TV.

¿Dónde ver GRATIS CF Montreal vs Charlotte?

CF Montréal vs Charlotte no tendrá transmisión gratis en Chile y tampoco se podrá ver por TV. La única opción es acceder a través de la plataforma de streaming de Apple TV.

Formación de CF Montreal vs Charlotte

Formación de CF Montréal: Thomas Gillier; Dawid Bugaj, Jalen Neal, Brayan Vera, Luca Petrasso; Matty Longstaff, Samuel Piette, Fabian Herbers; Gennadiy Synchuk, Prince Owusu y Alexis Sánchez. DT: Philippe Eullaffroy.

Formación de Charlotte: Kristijan Kahlina; Will Cleary, Henry Kessler, Tim Ream, David Schnegg; Brandt Bronico, Pep Biel, Djibril Diani; Liel Abada, Idan Toklomaty y Allan Saint-Maximin. DT: Dean Smith.

CF Montreal vs Charlotte minuto a minuto