Datos Clave El resultado: Montreal cayó por 1-2 ante Charlotte en la MLS. La acción: Alexis Sánchez falló un gol solo que pudo desequilibrar el marcador a favor de su equipo. La reacción: La prensa canadiense apuntó al fallo del chileno tras la derrota de su equipo.

Alexis Sánchez volvió a jugar 90 minutos luego de seis meses. El Niño Maravilla fue desde la partida en la MLS, pero no pudo evitar una nueva caída del Montréal, que tiene un panorama cada vez más complicado en su intento de alcanzar los playoffs.

Por si fuera poco, el tocopillano perdió un gol en el complemento que pudo desequilibrar el marcador a favor de su equipo. Esto provocó que la prensa canadiense apuntara contra él, pese a ser uno de los mejores del partido.

El gol que se perdió Alexis en una nueva derrota del Montréal

Alexis Sánchez hizo un compromiso correcto e incluso fue uno de los mejores evaluados a lo largo de los 90 minutos. Sin embargo, hubo una jugada que marcó negativamente el trámite para el nacional.

Se jugaba el minuto 62 en el Estadio Saputo y el marcador estaba 1-1. Allí, Daniel Ríos fue a presionar la salida de Charlotte FC y recuperó un balón en el área chica. Tras sacarse a un defensor, jugó hacia atrás buscando la aparición de Alexis, quien entró solo por el centro del ataque.

El Maravilla irrumpió sin marca y remató de primera ante un abatido portero, sin embargo, su disparo se fue por encima del arco custodiado por Kristijan Kahlina. Lastimosamente para Sánchez y su equipo, minutos más tarde Idan Toklomati anotó el gol que le dio el triunfo a la visita.

Alexis Sanchez to Montreal so far has been the most underwhelming big name transfer in a while.



He missed so bad he tried to convince the ref it was a corner 🤣#CFMontreal #MLS pic.twitter.com/7UD8Z0sofJ — Mr. Puck Slut💰 (@PuckSlutPlays) September 10, 2026

Prensa canadiense reaccionó al gol fallado por Alexis Sánchez

La jugada no pasó desapercibida en la prensa local y fue el medio La Presse quien señaló que “Alexis Sánchez se encontró solo frente a la red, sin embargo, provocó consternación cuando perdió por completo el objetivo”.

Por otro lado, detalló el complejo panorama que enfrenta el elenco canadiense en la MLS. “El CF Montréal sufrió una tercera derrota consecutiva y se mantuvo en el puesto 15 y al final de la tabla de la Conferencia Este. Ahora está a ocho puntos de los lugares que clasifican a los playoffs”, indicó.

Por su parte, Everythinggp también hizo hincapié en el gol errado por el chileno. “Montréal fue el primero en crear una oportunidad de oro cuando la presión de Ríos en el área penal de Charlotte llevó a un tiro frente al blanco de Alexis Sánchez. La leyenda chilena no pudo abrir su cuenta personal para su nuevo club, cuando envió la pelota volando sobre la red”, concluyó.