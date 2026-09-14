Rangers llega al partido en su mejor momento de la Primera B 2026. Cuatro triunfos consecutivos cambiaron por completo el ánimo de un equipo que sigue último, pero que volvió a tener opciones reales de salvar la categoría cuando parecía cada vez más complicado.

Deportes Iquique, en tanto, vive el escenario contrario. Los Dragones Celestes todavía conservan una ventaja importante sobre el colista, aunque tres derrotas seguidas los obligan a sumar en Talca para evitar que la recta final del torneo se transforme en un problema mayor.

Rangers vs Iquique, minuto a minuto

La previa de Rangers vs Iquique

Rangers comienza la jornada en el 16° lugar con 18 puntos después de 24 partidos. Sigue ocupando el último puesto, aunque la diferencia con Deportes Santa Cruz, penúltimo con 21 unidades, quedó reducida a tres puntos gracias a su notable recuperación durante las últimas semanas.

La ilusión también se trasladó a las tribunas. Las 13.000 entradas habilitadas para el encuentro se agotaron, por lo que el equipo de Ivo Basay tendrá un Estadio Fiscal de Talca lleno para uno de los partidos más importantes de su temporada.

Iquique aparece en el 12° puesto con 25 puntos, siete por encima de Rangers, pero su margen dejó de ser cómodo. Los nortinos han perdido terreno en las últimas fechas y necesitan reaccionar para no acercarse aún más a los puestos comprometidos. El encuentro corresponde a la fecha 26 de la Primera B 2026 y comenzará este lunes a las 20:30 horas.

¿Cómo llegan Rangers vs Iquique?

Rangers encadenó cuatro victorias consecutivas y convirtió una situación que parecía crítica en una lucha completamente abierta por la permanencia.

Su último golpe llegó en Puerto Montt, donde derrotó 2-1 al cuadro local en Chinquihue. Damián González e Ignacio Mesías marcaron los goles del conjunto rojinegro, que volvió a festejar como visitante y extendió una racha que anteriormente incluyó triunfos sobre Deportes Temuco, Unión Española y San Marcos de Arica.

Ivo Basay, eso sí, tendrá una baja para este encuentro: Alonso Rodríguez fue expulsado frente a Puerto Montt y no podrá jugar ante Iquique.

Los Dragones Celestes llegan desde el otro extremo. Iquique perdió sus últimos tres partidos, ante San Luis, Santiago Wanderers y Deportes Santa Cruz, este último por 1-0 en el Tierra de Campeones.

La caída frente a Santa Cruz golpeó especialmente porque permitió que uno de los equipos involucrados directamente en la zona baja sumara tres puntos. El cuadro de Hernán Peña todavía dispone de una ventaja sobre sus perseguidores, pero ya no tiene demasiado margen para seguir cediendo terreno.

El antecedente de la primera rueda terminó igualado: Iquique y Rangers empataron 1-1 el 8 de mayo en el Tierra de Campeones.

Formaciones de Rangers vs Iquique

Posible formación de Rangers: Cristian Campestrini; Kevin Vásquez, Sebastián Acuña, Claudio Servetti y Alejandro Márquez; Agustín Mora, Iván Rozas y Tomás Gómez; Damián González, Ignacio Mesías y Junior Arias.

DT: Ivo Basay.

Posible formación de Deportes Iquique: Daniel Castillo; Diego Orellana, Vicente Concha, Franco Ledesma, Felipe Espinoza; Joaquín Pereyra, Bayron Barrera, Brayan Garrido; Thomas Jones, Agustín Venezia y Álvaro Ramos.

DT: Hernán Peña.

¿Quién es el árbitro de Rangers vs Iquique?

Manuel Vergara será el árbitro principal del partido entre Rangers y Deportes Iquique. Fernando Vejar estará a cargo del VAR.

Árbitro: Manuel Vergara

Manuel Vergara Asistente 1: Alejandro Molina

Alejandro Molina Asistente 2: Joaquín Arrué

Joaquín Arrué Cuarto árbitro: Rodrigo Rivera

Rodrigo Rivera VAR: Fernando Vejar

Fernando Vejar AVAR: Matías Assadi

¿Dónde ver Rangers vs Iquique EN VIVO?

Rangers vs Deportes Iquique se podrá ver EN VIVO exclusivamente por HBO Max, plataforma a la que se puede acceder gratis si eres cliente de TNT Sports Premium.

Fecha: lunes 14 de septiembre de 2026

lunes 14 de septiembre de 2026 Hora: 20:30 horas

20:30 horas Estadio: Estadio Fiscal de Talca

Estadio Fiscal de Talca Competencia: Primera B 2026

Primera B 2026 Fecha: 26

26 TV: sin transmisión televisiva

sin transmisión televisiva Streaming: HBO Max

HBO Max Cobertura online: AlAireLibre.cl