Deportes Antofagasta y Deportes Iquique se vuelven a ver los rostros en los octavos de final de la Copa Chile 2026, esta vez por el duelo de vuelta de una llave que quedo completamente abierta, tras una igualdad en el Estadio Tierra de Campeones.

Los Pumas rescataron una igualdad en calidad de forasteros ante los Dragones Celestes, y definirán la clasificación a los cuartos de final frente a su afición el próximo domingo 27 de septiembre en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

¿Dónde y cómo ver en vivo Antofagasta vs Iquique?

El compromiso entre Pumas y Dragones Celestes contará con transmisión televisiva mediante las señales de TNT Sports Premium y también tendrá emisión a través de la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: TNT Sports en HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs Iquique?

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2026 se disputará este domingo 27 de septiembre a partir de las 12:30 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026.

Domingo 27 de septiembre de 2026. Hora: 12:30 horas.

12:30 horas. Estadio: Regional Calvo y Bascuñán. Antofagasta.

Regional Calvo y Bascuñán. Antofagasta. Árbitro: Gastón Philippe.

Gastón Philippe. Asistentes: Hernán Banda y Carlos Carvajal.

Hernán Banda y Carlos Carvajal. Cuarto árbitro: Nicolás Pozo.

Cabe recalcar que la Copa Chile 2026 solo cuenta con sistema VAR y AVAR en la gran final del certamen.

¿Cómo llegan Antofagasta vs Iquique a la revancha?

En el Estadio Tierra de Campeones, Deportes Iquique y Deportes Antofagasta igualaron en un entretenido por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026, con un empate por la cuenta mínima en el marcador.

Los Dragones Celestes se adelantaron a la brevedad en la serie, ya que a los 3′ minutos Bryan Garrido sacó una derecha precisa a la escuadra derecha de la portería visitante, con un gol que se postula como uno de los mejores de la competencia.

Por su parte, los Pumas rescataron un importante empate en el minuto 65′, debido a un cabezazo del atacante José Bandez, quien impactó un centro preciso para la igualdad en calidad de forasteros.

De esta manera la serie queda completamente abierta con oportunidad de avanzar para ambas escuadras, ya que el global se encuentra 1-1. En el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, tanto Pumas como Dragones Celestes tienen la oportunidad de clasificar con un gol.

Partidos recientes de Antofagasta

Deportes Antofagasta lleva cuatro encuentros alejado de las victorias, y su último choque por la división de plata fue una dura derrota ante San Luis de Quillota por 2-1 en condición de visita en el Estadio Lucio Fariña.

Su último encuentro fue la igualdad en la ida ante Iquique por los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Partidos recientes de Iquique

Deportes Iquique viene con dos partidos sin conocer de derrotas, ya que antes de la llave antes de octavos venció a Rangers de Talca en condición de visitante por 1-2 en el Estadio Iván Azócar (Ex Fiscal de Talca) por la Primera B 2026.

Su último encuentro fue la igualdad en la ida ante Antofagasta por los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Últimos enfrentamientos entre Antofagasta e Iquique

Deportes Antofagasta y Deportes Iquique se han enfrentado en tres ocasiones en lo que va de año, con dos cotejos por la Primera B 2026 y el correspondiente a la ida de los octavos de la Copa Chile 2026.

El primer duelo se disputó el 29 de marzo, por la sexta fecha, y terminó con una contundente goleada de 4-0 para Deportes Antofagasta en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. Brayan Hurtado, Mathías Suárez y Josepablo Monreal, en dos oportunidades, marcaron para los locales.

La revancha se produjo el 16 de agosto en el Tierra de Campeones. En aquella oportunidad, Deportes Iquique rescató un empate 1-1 en los descuentos, luego de jugar buena parte del segundo tiempo con un hombre menos. Thomas Jones anotó desde el punto penal para igualar el compromiso.

El tercer y último encuentro hasta la fecha fue la igualdad del pasado miércoles 23 de septiembre en el Estadio Tierra de Campeones, el cual terminó en igualdad por la cuenta mínima.

Posibles formaciones de Antofagasta e Iquique

Posible formación de Deportes Antofagasta: Juan Pablo Cisternas; Mathías Suárez, Bastián Tapia, Adrián Cuadra, Zacarías Abuhadba; Vicente Aros, Nelson Sepúlveda, Sebastián Leyton, Brayan Hurtado; Matías Gallegos y Simón Ramírez. DT: Luis Marcoleta.

Posible formación de Deportes Iquique: Zacarías López; Dilan Rojas, Vicente Concha, Franco Ledesma, Mario López; Felipe Espinoza, Diego Orellana, Nicolás Ayala, Brayan Garrido; Antony Henríquez e Isaac Díaz. DT: Hernán Peña.

Minuto a minuto de Antofagasta vs Iquique