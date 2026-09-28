Datos Clave La polémica: En la previa del duelo ante Everton, el alcalde Sebastián Sichel exigió que el partido en Ñuñoa se jugara a puertas cerradas por motivos de seguridad. El dardo: José Miguel Insulza, director de Azul Azul, le respondió públicamente a la autoridad, recordándole que el coliseo le pertenece a todo Chile y no a la comuna. Lo que viene: Tras superar a los viñamarinos, el Romántico Viajero enfrentará en la siguiente fase a Deportes Antofagasta, definiendo la llave como local en el Nacional.

Universidad de Chile vivió una jornada de desahogo tras igualar 1-1 ante Everton y sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Chile con un marcador global de 2-1. Sin embargo, el ambiente en Ñuñoa estuvo marcado por una fuerte tensión administrativa que se arrastró hasta después del pitazo final.

En los días previos, el alcalde de la comuna, Sebastián Sichel, se convirtió en un actor principal de la previa al exigir públicamente que el compromiso se disputara a puertas cerradas, buscando evitar que se repitieran los graves incidentes ocurridos durante el duelo de ida en Viña del Mar.

¿Qué le respondió la U a Sebastián Sichel por el Estadio Nacional?

Pese a las presiones municipales, el encuentro se desarrolló con total normalidad y con público en las gradas. Este escenario motivó a la concesionaria a golpear la mesa y responder directamente al jefe comunal por sus intentos de bloquear la localía.

José Miguel Insulza, director de Azul Azul, tomó la palabra para rayar la cancha respecto a la administración del principal coliseo deportivo del país.

“El estadio queda en la comuna entonces el alcalde (…) es normal que quiera decir algo, pero finalmente él tiene que estar tranquilo”, comenzó señalando el directivo. Acto seguido, lanzó un mensaje sin filtro: “Este es el estadio de Chile, el Estadio Nacional es de Chile y está en la comuna de Ñuñoa. Habrá que buscar alguna garantía y una que otra facilidad, pero no es el dueño del estadio”.

¿Quién es el próximo rival de la U en los cuartos de final de Copa Chile?

Mientras en los pasillos se define la tensa relación con la Municipalidad, en la cancha el equipo ya planifica su próximo desafío. Tras superar a los “Ruleteros”, la U se medirá ante Deportes Antofagasta, elenco que viene de aplastar a Deportes Iquique con un contundente 4-1 en su respectiva llave.

Este cruce, que no se da desde el año 2022, comenzará a disputarse en el norte del país (proyectado para el miércoles 7 de octubre), mientras que la revancha se jugará el 21 del mismo mes en Santiago.

Justamente, la dirigencia azul deberá gestionar nuevamente con pinzas el uso del Estadio Nacional para cerrar la serie, en un mes sumamente complejo donde el recinto ñuñoíno cambiará la agenda de fútbol por la de conciertos, debido a las esperadas presentaciones de la banda surcoreana BTS.