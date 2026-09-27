U de Chile terminó ganando por 1-0 a Everton en el historiado duelo de ida por los octavos de final de la Copa Chile 2026, compromiso que empezó el jueves pasado en el Sausalito, fue suspendido en los 82′ por incidentes en las tribunas, y se terminó este domingo en un Estadio Nacional sin público.

Lo increíble es que la revancha se juega esta misma jornada a las 17:30 horas en el mismo recinto de Ñuñoa, pero con gente en las tribunas.

El gol de U de Chile ante Everton

El único tanto del historiado compromiso lo marcó Juan Martín Lucero el pasado jueves en el Estadio Sausalito, cuando el duelo todavía se jugaba con normalidad en Viña del Mar.

Con esa ventaja se llegó a los 82 minutos, instante en que el árbitro Piero Maza debió suspender el encuentro producto del lanzamiento de bengalas y fuegos artificiales entre las hinchadas, episodio que incluso derivó en un principio de incendio en una de las tribunas.

Los minutos finales que se jugaron a puertas cerradas

Tras la resolución de la Federación de Fútbol de Chile, los pocos minutos que restaban se disputaron este domingo en el Estadio Nacional y sin público en las tribunas, en una postal inédita para el fútbol chileno.

En ese breve lapso no hubo modificaciones en la pizarra y, de hecho, hubo solo una llegada importante que fue un mano a mano de Eduardo Vargas contra el arquero Ignacio González, por lo que el 1-0 se mantuvo hasta el pitazo final y los Azules se quedaron con la victoria en el duelo de ida de los octavos de final.

¿Cuándo juegan U de Chile vs Everton la revancha de la Copa Chile?

Lo insólito es que ambos elencos vuelven a verse las caras este mismo domingo 27 de septiembre a las 17:30 horas, en el mismo Estadio Nacional, aunque en esta ocasión sí habrá gente en las graderías.

Eso sí, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana aplicó una serie de restricciones para el compromiso, entre ellas el veto a los 2.866 hinchas que estuvieron en el sector del Sausalito donde se originaron los desmanes, además del congelamiento de la venta de entradas y la prohibición de público visitante.