Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar se juegan este domingo el pase a los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Tras un polémico partido de ida que debió ser suspendido por los graves incidentes en las tribunas, todo se definirá en el Estadio Nacional.

El partido está programado para este domingo 27 de septiembre a las 17:30 horas, donde los azules llegan con la ventaja de 1-0 obtenida en la ida gracias a la solitaria anotación de Juan Martín Lucero.

U de Chile vs Everton EN VIVO: minuto a minuto

La previa de U de Chile vs Everton

En la ida, Universidad de Chile se impuso por 1-0 en un polémico partido en el Estadio Sausalito. El Romántico Viajero se estaba llevando el partido cuando debió ser suspendido por el lanzamiento de fuegos artificiales y bengalas.

La Federación de Fútbol de Chile decidió que los siete minutos restantes se jugaran en el Estadio Nacional el domingo en la previa del compromiso de vuelta, donde la U aguantó el marcador para llegar con la ventaja y tener la gran chance de concretar la clasificación como local.

¿Cómo llegan U de Chile vs Everton?

Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar llegan a la revancha tras un polémico partido de ida. En el primer partido de la llave, los azules se imponían por la cuenta mínima gracias al gol de Juan Martín Lucero cuando el lanzamiento de fuegos artificiales y bengalas por parte de los fanáticos de la U obligó a suspender el compromiso a falta de 7 minutos.

El tiempo restante de aquel encuentro se disputó en el Estadio Nacional en la antesala del compromiso de vuelta, donde el Romántico Viajero logró sostener la ventaja para llegar con la primera opción de avanzar a la fase de los 8 mejores del certamen nacional.

Formación de U de Chile vs Everton

Formación de Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Igor Lichnovsky, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Tobías Reinhart, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

DT: Fernando Gago.

Formación de Everton: Ignacio González; Lucas Soto, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; José Hernández, Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Emiliano Ramos; Alan Medina y Nicolás Montiel.

DT: Walter Ribonetto.

¿Dónde ver U de Chile vs Everton EN VIVO?

El partido entre Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar por los octavos de final de vuelta de la Copa Chile tendrá transmisión televisiva a través de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

Partido: Universidad de Chile vs Everton de Viña del Mar

Universidad de Chile vs Everton de Viña del Mar Fecha: domingo 27 de septiembre.

domingo 27 de septiembre. Hora: 17:30 horas.

17:30 horas. Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos.

Nacional Julio Martínez Prádanos. Instancia: vuelta de los octavos de final.

vuelta de los octavos de final. Resultado de la ida: .

. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

¿Quién es el árbitro de Everton vs U de Chile?

Nicolás Millas será el árbitro principal del encuentro entre Universidad de Chile y Everton en el Estadio Nacional.

El equipo arbitral estará integrado por:

Árbitro: Nicolás Millas

Nicolás Millas Asistente 1: Joaquín Arrué

Joaquín Arrué Asistente 2: Emilio Bastías

Emilio Bastías Cuarto árbitro: Jorge Oses

¿Qué necesita U de Chile para clasificar a cuartos de final?

Tras la victoria por 1-0 en el partido de ida, Universidad de Chile necesita ganar o empatar para clasificar a los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Una derrota por un gol llevaría la definición a los penales, mientras que un triunfo ruletero por diferencia de dos goles elimina a los azules del certamen nacional.

¿Cuál será el rival de U de Chile o Everton en cuartos de final?

Quien avance entre Universidad de Chile y Everton clasificará a cuartos de final de la Copa Chile, instancia en la que se medirá al ganador de la llave entre Deportes Iquique y Deportes Antofagasta.

¿Cómo está el historial reciente entre U de Chile y Everton?

Universidad de Chile y Everton registran un historial reciente bastante parejo, con un triunfo para cada uno y un empate en sus últimos cuatro compromisos.

El 27 de marzo de 2025, los viñamarinos se impusieron por 2-0 en el Estadio Sausalito por el Campeonato Nacional. Sin embargo, el 5 de noviembre los azules vencieron por el mismo marcador en el Estadio Santa Laura en la segunda rueda del torneo.

Este 2026, en tanto, igualaron sin goles el 18 de abril en Viña del Mar por la Liga de Primera.